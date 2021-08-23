Назначение Петракова и фиаско "Зари": обзор спортивных СМИ

Подошедшая к авральному завершению эпопея с назначением главного тренера национальной сборной Украины, а точнее – исполняющего его обязанности, затмила на минувшей неделе все остальные темы в отечественных спортивных СМИ.

Впрочем, выступлению "Шахтера" и "Зари" на континентальной арене медиа тоже уделили немало внимания. Не остались незамеченными и очередные "перлы" служителей футбольной Фемиды.

В УСЛОВИЯХ "КРЕДИТА НЕДОВЕРИЯ"

Наверняка не только Украина и ее визитная футбольная команда заслуживают иного отношения. Об элементарном уважении должна идти речь и применительно к фигуре Александра Петракова. Несмотря на неоднозначный бэкграунд сотрудничества с УАФ, тренер все-таки решил подставить плечо ее опозорившимся боссам, согласился на роль "пожарника". Его можно понять. При всех "но".

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"Для Петракова назначение в сборную – шанс всей его жизни. Для тех же, кто его назначил, пан Александр – не более чем разменная монета и фиговый листок, чтобы прикрыть срамоту…", -- разделяет мнение большинства аналитиков Максим Саливон (Soccer365.ru, 18.08.21).

Александр Петраков рассказал о встрече с президентом УАФ, на которой тот предложил возглавить главную команду страны с более чем странными условиями.

"У меня был разговор с Андреем Павелко. Он пригласил меня 9 августа поговорить. У нас с ним хорошие доверительные отношения, мы с ним работаем около шести с половиной лет.

Поступило предложение – он попросил помочь. Объяснил мне всю ситуацию. Я сказал, что не боюсь, ситуацию понял и помогу вам. Он мне прямо сказал – может быть 3 игры, может – 5, а может – 55", — заявил Петраков в программе "Великий футбол". (Football.ua, 23.08.21).

Налицо – вершина цинизма и безответственности, по сути заставившего своей просьбой публично унижаться заслуженного специалиста. Понятно, что в этот момент он меньше всего думал о репутации своего подчиненного, а также об имидже первой команды страны.

Где такое видано: не дожидаясь назначения человека, который понесет ответственность за результат сборной, от имени ассоциации был составлен и обнародован список игроков команды на ближайшие матчи!

"Пытаюсь понять, как себя чувствует новый тренер сборной Украины, когда без него огласили расширенный список сборной! Вдумайтесь. Это насколько нужно упразднить эту должность, чтобы так поступить? Полное отсутствие последовательности", -- предварил назначение Петракова бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко на своей страничке в Твиттере (17.08.21).

"До какой степени нужно не ценить нового тренера сборной, чтобы до его назначения объявить состав на сентябрьские матчи! – в унисон возмущается Андрей Шахов (Fraza.com, 18.08.21).– Для меня это стало самым большим нонсенсом. Тут даже комментировать нечего – полнейший абсурд, полнейшее неуважение!"

Вдобавок к заставляющей морщиться приставке "и.о." -- исполняющий обязанности – Александр Петраков получил еще и неопределенный срок для работы.

"Исполком решил назначить Петракова до – внимание, это важнейший момент – особого решения исполкома! – насмехается над глупостью заседателей из УАФ Андрей Корниец (Fanday.net, 18.08.21).– То есть, Александр Петраков начинает исполнять обязанности главного тренера сборной Украины с сегодняшнего дня, но до когда – не знает ни он, ни УАФ. Если Ребров решит вопрос с "Аль-Айном" осенью – возможно, успеет возглавить сборную. И это будет то самое – особое решение исполкома".

Пожалуй, ни один из предшественников Петракова не начинал работу со сборной со столь откровенным "кредитом недоверия" со стороны собственных же работодателей. Настоящий камикадзе.

"Они не захотели подписывать полноценный контракт, потому что не верят, -- констатирует Андрей Шахов (Fraza.com, 18.08.21).– Не верят в успешное завершение отбора и в успешное решение задачи. Они не торопились назначать Петракова, потому что хотели кого-то другого, а Петраков фактически стал тренером по остаточному принципу.

Понятно, что наиболее желанным кандидатом был Сергей Ребров. Не срослось, но я далеко не уверен, что Петраков был вторым и даже третьим в этой очереди. Вот и выходит, что Петраков начинает работать в сборной в условиях полного недоверия, и, дай Бог, чтобы никто не начал ему палки вставлять".

"Александра Васильевича по-хорошему жаль, -- сокрушается Валерий Василенко (Sport.ua, 18.08.21).– Это действительно профессионал до мозга костей, "всемирно известный специалист, который имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности" -- как сказано в фейсбучном первоисточнике. Жаль потому, что "всемирно известных" под мчащийся поезд, как правило, не бросают. Им уготована, опять-таки, как правило, иная участь.

Не так должен был назначаться этот человек на эту должность. Не так. Да и не этот – тоже. "Як скоро робиться, то сліпе родиться" -- гласитнароднаямудрость… Петраков заслуживает на полноценный шанс. А не на функцию временной затычки".

Увы, на данный момент именно Петраков является добровольным заложником ситуации, инспирированной вопиющей халатностью чиновников УАФ.

"Если даже дело пойдет на лад, если команда вырулит, неужели приставку "и.о." пересмотрят? – задается риторическим вопросом Матвей Кислюк (Footclub.com.ua, 18.08.21).– Скорее уж Ребров договорится с эмиром… А пойдет по-другому, зыбкий очковый фундамент, на котором стоит сборная, накренится еще больше. Петраков же и окажется крайним!

В УАФ поднаторели в умении добивать "использованных" и выходить сухими из воды. Ничего не изменится и в этом случае. Если, конечно, им самим удастся остаться на плаву".

Впрочем, в какой-то момент все может повернуться и совершенно противоположным образом. Если случится чудо, и сборная Украины вдруг избежит провала под началом нового наставника.

"Вы только подумайте, в каком положении окажутся боссы УАФ, долго договаривавшиеся с Ребровым и держащие в голове приход этого специалиста в краткосрочной перспективе, если Петраков сумеет вывести сборную Украины в финальную часть ЧМ-2022, -- пытается спрогнозировать ситуацию Алексей Сливченко (Sport.ua, 18.08.21).– Менять тренера, который заслужил эту путевку?

Это будет репутационное фиаско для УАФ, на которое в организации вряд ли пойдут. Поэтому сейчас ситуация всецело в руках Петракова, который, очевидно, хорошо понимает, на что идет. Подставив плечо УАФ, Александр Васильевич своими потенциальными успехами с главной командой может выставить еще и подножку для руководства организации в будущем, если то в какой-то момент решит убрать наставника в пользу более удобного кандидата".

К сожалению, пока, при имеющихся раскладах – что в истории сборной, что в глобальном масштабе всего нашего футбола с его давно прогнившей головой, -- ожидать триумфа от национальной команды под руководством тренера-дебютанта могут разве что неисправимые оптимисты. Конечно же, в этом плане хочется ошибаться. Пусть у Александра Петракова и его подопечных все сложится как нельзя лучше. Даже не "благодаря", а "вопреки"…

РАЗОЧАРОВАНИЕ ОТ ИГРЫ И РЕЗУЛЬТАТА

Сам Александр Петраков между тем довольно спокойно отреагировал на свое назначение, хотя и признался, что далось оно ему непросто: "Сплю сейчас плохо, по два-три часа, постоянно просыпаюсь. Тяжело переживать такие моменты, особенно в эмоциональном плане. Но я умею держать удар.

Сделаю все, что от меня зависит, чтобы вывести сборную на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Перспективы нашей команды оцениваю как хорошие. Нужен результат. У нас есть пять матчей в квалификации, и каждый будет, как финальный. Тут ничего гадать не надо: вышел, выиграл – прошел дальше. Нет – уехал. Все" (dynamo.kiev.ua, 18.08.21).

Наверное, не к месту было бы сходу любопытствовать, каким образом новоназначенный наставник намеревается выигрывать "финалы", и вообще, в какой футбол будет играть сборная Петракова, однако автор сайта Xsport.ua Сергей Лукьяненко поспешил напомнить о разных векторах видения развития команды у Андрея Шевченко и его преемника. Да и некоторых других различиях.

"Шевченко пять лет пытался привить сборной позиционный футбол, -- уточняет автор. – Петраков – более прагматичный специалист. Его подопечные на чемпионате мира в Польше выделялись организованной защитой, игрой на контратаках" (19.08.21).

В качестве своих ассистентов Петраков хотел бы видеть Андрея Анненкова, с которым сотрудничал в юниорской сборной и который сейчас является помощником в "Черноморце", Вячеслава Кернозенко и Александра Шовковского, а тренерами по физподготовке – Вячеслава Руженцева и Ивана Баштового. Не исключено, серьезные изменения претерпит и весь административный персонал.

Новичками же главной команды стали защитник Тарас Качараба из "Славии" (Прага) и нападающий "Шахтера" Даниил Сикан. В качестве резервного исполнителя в список сборников включен динамовец Сергей Булеца, который на правах аренды защищает цвета "Зари". Двое последних – чемпионы мира в Польше.

Конечно, все они приглашение в национальную команду получили пока в качестве аванса. Погоду в ней есть кому делать, и Шевченко, как бы его ни осуждали за решение прекратить сотрудничество со сборной, а тем более за то, что играла она в какой-то не такой футбол, оставил в наследство очень приличный как по подбору исполнителей, так и по опыту и потенциалу коллектив.

В нынешнем созыве, еще до назначения Петракова сформированном главами Комитета сборных Олегом Блохиным и Алексеем Михайличенко, 10 из них представляют киевское "Динамо". Поэтому неудивительно, что первым делом "исполняющий обязанности" уже в среду вечером был замечен в одной из лож стадиона имени Валерия Лобановского, на котором "Динамо" в формально выездном заключительном матче 4-го тура чемпионата Украины встречались с "Ингульцом". А воскресную игру киевлян с "Десной" Петраков наблюдал из ложи вместе с Шевченко.

Трудно сказать, какое впечатление произвели динамовцы на нового наставника сборной в противостоянии с командой из Петрово. Наверняка, не самое благоприятное. Как и на своих многочисленных поклонников. Потому что чемпиону негоже терять очки на ровном месте во встрече с аутсайдером (1:1), которую большинство футболистов провели спустя рукава. Играли на авось, как получится, без огонька и задора, без чужих ворот, а единственным ярким голевым эпизодом стала попытка Жерсона Родригеса поразить цель ударом в падении через себя.

"У нас наметилась нехорошая тенденция: после забитого мяча расслабляемся и думаем, что игра сделана. Это случалось и в прошлом сезоне. А надо дожимать соперника, доигрывать эпизоды до конца, -- сказал после матча тренер Эмил Карас. – Так что в плане реализации снова проявили себя неважно, хотя у нас было много угловых, других стандартов, но было мало эффективности. Ко всему сопернику удалось быстро отыграться, "Ингулец вообще" был опасен в контратаках. А мы стали суетиться, спешить" (Dynamo.kiev.ua, 18.08.21).

По мнению аналитиков, и Карас с этим согласился, во многом на игре команды сказалось отсутствие на тренерской скамье Мирчи Луческу, который продолжал курс реабилитации после перенесенной операции. Его подсказки, мудрое слово, а порой и окрик, благосклонно влияют на футболистов. Не исключено, что команда пока не втянулась в еврокубковый игровой цикл, который пытается ей привить Мистер, проведя спарринги в Стамбуле и Монце.

"Команда с Луческу и без него – совсем разные вещи, -- подтвердил один из ассистентов главного тренера. – Тем более что Мистера слишком долго нет с ребятами. Это оставляет отпечаток на подготовке, настрое. Хотя, конечно, мы передаем все без исключения наставления Луческу" (Dynamo.kiev.ua, 18.08.21).

"Без Мирчи Луческу его ассистенты и футболисты считают, что недобор очков в матче с "Ингульцом" случился из-за низкой реализации моментов. Но это не соответствует действительности. "Динамо" сыграло абы как. Возможно, ожидая, что соперник сам себе забьет столько, сколько киевлянам будет нужно. А "Ингулец" забил сам себе только однажды. Так что "Динамо" не наиграло не только на победу – оно уверенно наиграло на поражение, которого чудом избежало", -- довольно резко отреагировал главный редактор "Футбольного клуба" Игорь Линник (Dynamomania.com, 19.08.21).

В схожей тональности высказались и другие зубры журналистского цеха. Главред журнала "Футбол" Артем Франков, в частности, заметил: "Динамо", на мой взгляд, не завершило втягивающий процесс. Тут и отсутствие Мирчи Луческу сказывается, безусловно. Не может он на расстоянии управлять так, как управляет со скамейки. Но я не собираюсь оправдывать динамовцев.

Мы видели привычную картину, когда команда начинает слегка лениво, а потом постепенно добавляет. Также меня смутило, что нападающим начинал Гармаш, а продолжал Вербич. В итоге "Динамо" играет без нападающего. И это вызывает определенные вопросы. В любом случае, считаю, что уж "Ингулец" "Динамо" было обязано обыгрывать без проблем" (Dynamomania.com, 19.08.21).

"Если охарактеризовать матч одним словом, то оно звучит так: разочарование. Разочарование от всего. От игры "Динамо", которое, объективно говоря, создало гораздо меньше, чем должно создавать в поединках против соперников такого уровня. От результата, который, понятное дело, никак не мог удовлетворить чемпиона Украины, наверняка рассчитывавшего на полноценные три очка. От судейства. Я понимаю, что это Монзуль, что от нее ждать можно всего. Но почему не был поставлен пенальти в конце матча, когда Жерсона дернули за волосы?" -- подвел черту рассуждениям о встрече зам главного редактора "Футбола" Андрей Шахов (Fraza.com, 19.08.21).

Оставалось лишь прислушиваться к информации о том, что Мирча Луческу вот-вот должен вернуться к прямым обязанностям главного тренера. И произойти это должно было в воскресном матче с "Десной", за которым Мистер наблюдал непосредственно с трибуны. Динамовцы сыграли вдохновенно, одержали убедительную победу (4:0) и вернули себе лидерство в турнирной таблице.

Луческу похвалил команду за игру и результат, отметил дебютировавших в составе бело-синих Антюха и Шкурина и был явно доволен. Но в тоже время выразил недоумение по поводу обилия желтых карточек, которых арбитр Игорь Пасхал выдал хозяевам в количестве аж четырех штук. А еще – вернулся к эпизоду с неназначенным пенальти, случившемуся в поединке с "Ингульцом".

"Карточки накапливаются, и футболисты пропускают матчи, -- сказал Мирча Луческу. – Единоборства в сегодняшней встрече были в рамках спортивной борьбы – не понимаю, почему арбитр так необоснованно раздавал предупреждения.

Ненормальным мне кажется и то, что замалчивается эпизод, который произошел в предыдущей игре. Речь о моменте с Родригесом. Там должен был быть пенальти, желтая карточка нарушавшему игроку и красная Жерсону за последовавшую от него отмашку. Почему-то никто об этом не говорит, не пишет, не разбирает на телевидении. А ведь на том матче работал VAR" (Dynamo.kiev.ua, 23.08.21).

ЕСЛИ ЭТО НЕ ПЕНАЛЬТИ, ТО ЧТО?

Вопрос по поводу пенальти, не назначенного в ворота "Ингульца" уже в компенсированное время его матча с "Динамо", отнюдь не празден и не высосан из пальца. Возможно, чемпион и не наиграл в том поединке на победу, что, впрочем, весьма дискуссионно, но свои три очка должен был взять. И мог это сделать, не отличись в который раз "люди в черном".

Напомним, дело было незадолго до финального свистка. Динамовцы подали мяч с фланга в штрафную площадь номинальных хозяев. Опытный голкипер петровцев Богдан Шуст пошел на перехват. Шел на мяч и Жерсон Родригес, но не дошел. В самый неподходящий момент его пышная шевелюра оказалась в руке капитана "Ингульца" Максима Ковалева. Дернув за львиную гриву люксембуржца, защитник с видом пострадавшего приземлился на газон.

От арбитрыни Екатерины Монзуль, особенно в матчах с участием "Динамо", всегда приходится ожидать подвоха. Здесь, казалось, парадоксальных решений уже не предвидится – истекали последние секунды. Однако надежды на непредвзятость Монзуль в мгновение ока рухнули, как только пришлось определять главное – результат.

Возможно, в суматохе она действительно не поняла, что произошло. Однако реакция на поступок Ковалева со стороны Родригеса, который на эмоциях решил "копнуть" обидчика по филейному месту, как и горячность других игроков, а также жалоба полузащитника "Динамо", демонстрировавшего потрепанную прическу и жестами пояснявшего, отчего она стала такой, явно подсказывали – что-то не так. Но что именно?

Благо, матч проходил с использованием системы VAR, и установить истину, как представлялось, не составит труда. Монзуль подбежала к кромке поля, жестом "отодвинула" от себя пытавшихся изложить каждый свою версию случившегося футболистов и стала вслушиваться в наушники.

Телевизор в это время крутил повторы: подача, мяч летит в штрафную, рука Ковалева хватает за волосы Родригеса, тянет и лишает возможности сыграть. От обиды динамовец подбегает к оппоненту и отвечает. Все как на ладони. Остается только принять решение.

По логике, оно тоже на поверхности: пенальти, красная карточка капитану "Ингульца" не просто за нарушение правил, а за дерзкое неспортивное поведение, которое вполне сопоставимо, скажем, с попыткой ткнуть пальцем в глаз или плюнуть в соперника, и такое же наказание Родригесу. Но…

Монзуль, которую в прошлом неоднократно упрекали за длительные просмотры видеповторов, на этот раз даже не взглянула на экран. Она полностью положилась на подсказку арбитра VAR Сергея Бойко. И здесь самое интересное.

Очевидно, после Евро-2020, на котором была задана более динамичная тональность использованию технической системы, нашим арбитрам поступили рекомендации, как действовать в духе времени. Разница лишь в том, какие подсказки станут поступать от рефери из фургона. И не будет ли разнобоя в трактовке правил и соответствия современным трендам.

Как свидетельствует приведенный пример – в отечественных реалиях будет. Бойко не обнаружил криминала в действиях провинившихся игроков, предложил Монзуль сделать вид, что ничего не произошло, и продолжить игру. По сути, видеоарбитр лишил "Динамо" права на 11-метровый и украл потенциальные очки. Прекрасно понимала это и арбитрыня, которая поспешно закончила игру, когда разъяренный Родригес готов был нарваться на еще одну красную карточку.

Почему Бойко принял такое решение, и почему на него повелась Монзуль – вопросы открытые. Возможно, в комитете арбитров разъяснят, насколько правы один и вторая. Но суть даже не в этом: VAR если и решает проблему повышения качества судейства, то только не в нашем случае и не в нашем подозрительном футболе.

Хотя, скажем, известный в прошлом арбитр ФИФА, а ныне судейский эксперт Мирослав Ступар убежден, что при наличии VAR количество ошибок рефери неизменно уменьшится. И если бы система работала с первых матчей стартовавшего первенства, по крайней мере, в трех поединках удалось бы избежать недоразумений.

Тем не менее, комментируя скандальный эпизод в матче "Ингулец" -- "Динамо", Ступар заметил: "А хіба можна у штрафному майданчику тягнути гравця команди-суперниці за волосся? І чи дозволено гравцеві завдавати удару ногою по іншому гравцю, що лежить на газоні?

Катерині Монзуль важко було розібратися в ситуації, адже вона була перекрита іншими футболістами. Тому втрутився VAR на чолі з Сергієм Бойком, який, на мою думку, об’єктивного рішення не виніс. У цій ситуації потрібно було призначити пенальті у ворота "Інгульця" і вилучити Жерсона Родрігеса. Натомість суддя просто продовжила гру" (Ua-football.com,18.08.21).

А еще Мирослав Ступар добавил: "Склалося враження, що в цьому матчі VAR працював у тестовому режимі. Раніше і без нього за таке виганяли. Подивимось, як це пояснить Комітет арбітрів УАФ. Якщо такі моменти дозволяються – тягти за волосся і бити ногами футболіста, то далі варто чекати більшого" (1927.kiev.ua, 19.08.21).

Любопытно, что чуть ли не первым судейскую тему в новом сезоне актуализировал директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна. Сначала "письменно", а затем и в телевизионном эфире он заявил о том, что его команда в стартовых турах недосчиталась трех 11-метровых – двух в матче с ФК "Львов" и одного с "Александрией". Да и вообще с намеком дал понять, что, дескать, встречи горняков арбитры судят не так, как некоторых других команд.

Правда, доказывать справедливость умозаключений хорватского легионера под картинку не отважился даже такой знаток судейского дела, как Миша Метревели, который не без претензий на всеобъемлющее понимание делает это в сети интернет. Но посыл Срны, очевидно, был услышан. И уже в следующем матче с "Металлистом-1925" рефери, зафиксировав сомнительный офсайд, сорвал выход Фабиньо на ворота Трубина и не предъявил чистую желтую карточку Степаненко. Что, кстати, подтвердил Лучано Лучи, на которого так любят ссылаться в студии "Великого футбола". Не исключено, что вольно или невольно прислушался к посылу и Бойко.

"Как только у "Шахтера" что-нибудь не выходит, там начинают говорить о судьях и не поставленных пенальти, -- отреагировал на претензии директора донетчан известный телеведущий Игорь Цыганык. – Хочу напомнить глубокоуважаемому Дарио Срне о том, как в прошлом сезоне вы били три пенальти в матче с "Колосом". И это не помогло. Сколько очков вам в конце привезло "Динамо"?" (Prosportua.com, 16.08.21).

По мнению Цыганыка, говорить о неправильном судействе в матчах с такими соперниками, как "Львов" и "Александрия" для клуба, потратившего за последние четыре года больше ста миллионов долларов, постыдно. Складывается впечатление, что это просто часть политики "Шахтера".

Артем Франков и вовсе призывает: "Не стоит акцентировать внимание на происшедшем и брать дурной пример с Дарио Срны, который подсчитывает пенальти, не назначенные в ворота соперников "Шахтера". "Динамо" должно быть выше этого и решать вопросы с "Ингульцом" и иже с ним гораздо раньше и увереннее, независимо от наличия судей и выматывающих товарняков" ("Футбол", 19.08.21).

Но судейская проблема ведь никуда не делать. И это на уровне Премьер-лиги. Что говорить о лигах и турнирах пониже рангом. Вот и в матче второго предварительного этапа Кубка Украины между любительскими клубами "Олимпия" (Савинцы, Полтавская область) – "Волчанск" (Харьковская область) дело дошло до рукоприкладства.

"Во время встречи арбитр Ростислав Дубина из Днепра назначил спорный пенальти в ворота хозяев, а затем отменил забитый мяч в ворота гостей из-за положения "вне игры", -- рассказал о перипетиях поединка Владислав Печерный. – Сразу после финального свистка главный тренер "Олимпии" Александр Кулик набросился на арбитра с кулаками. Тот получил несколько тычков, от настоящего избиения его спасли игроки команды с Полтавщины" (Depo.ua, 20.08.21).

Автор напоминает, что таких примеров неадекватной реакции тренеров и клубных функционеров на неадекватные судейские решения в нашем футболе – пруд пруди. Начиная от еще не стершегося из памяти резонансного спича президента "Олимпика" Владислава Гельзина и заканчивая демаршем его коллеги из "Альянса" Сергея Демченко.

А еще была майская попытка ультрас избить палкой рефери встречи команд второй лиги "Кривбасс" -- "Металлург" (Запорожье). Прошлогодний инцидент в игре представителей первой лиги "Минай" -- "Агробизнес". Немного более давняя драка из-за спорного вердикта арбитра в игре "Прикарпатья" и "Николаева". То ли еще будет?

Будет. До тех пор, пока во главу угла в судейском вопросе не будут поставлены непредвзятость, объективность, честное футбольное правосудие. Или, по крайней мере, взят курс в этом направлении. В таком случае даже ошибки, вызванные пресловутым человеческим фактором, перестанут казаться неизбежными.

Вот только надо ли это тем, кто непосредственно управляет этим процессом, а также осуществляет общий, так сказать, ручной административный надзор над арбитражем. Речь о главе профильного комитета Лучано Лучи и соответственно – первом вице-президенте Вадиме Костюченко. Именно эти два персонажа по мнению СМИ буквально насилуют украинский футбол руками представителей судейского корпуса. Поэтому очерченная проблема вполне персонифицирована. И радикально настроенные ультрас из Запорожья в следующий раз могут добиваться справедливости уже в Лабораторном переулке.

НОГА ПЕДРИНЬО И РУКА ДЕ ДЗЕРБИ

"Шахтер" и "Заря" в середине минувшей недели сдавали европейские экзамены. "Шахтер" сдал на "отлично", увезя с Лазурного берега стратегически важную победу над "Монако" (1:0). Героями встречи стали полузащитник Педриньо, который на 18-й минуте нанизал трех оппонентов и точно пробил сквозь ноги четвертого и мимо вратаря хозяев, а также юный голкипер Трубин, поймавший кураж и совершивший несколько эффектных сейвов.

При этом игра донетчан, уверенная, комбинационная и агрессивная в первые полчаса, затем стала не такой вразумительной и где-то даже не характерной для "Шахтера", который периодически, сложилось впечатление, стремился лишь отстоять добытое преимущество в счете. С этим согласился даже наставник горняков Роберто Де Дзерби.

"Мы провели 25 минут очень хорошо, -- отметил итальянский алленаторе. – Но потом потеряли несколько мячей, а с ними немного уверенности в себе. При этом у футболистов "Монако" ее, наоборот, прибавилось. Но "Шахтер" ведь не "Реал". Средний возраст тех, кто вышел на поле, 22,1 года. А "Монако" в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Франции и мог бы его выиграть. Во всяком случае, дважды обыграл "ПСЖ".

Есть много факторов, которые не позволили нам действовать в присущем себе стиле более длительное время. Не все зависит только от физического состояния. Футболисты знают, что они должны делать на поле. Просто мы тренируемся вместе только два месяца. Это, конечно, мало. Чтобы прогрессировать, мы должны продолжать работать, понимание игры должно улучшаться" (Footboom.com, 18.08.21).

Анализируя игру горняков и отдавая им должное за добытую победу, обозреватели вместе с тем в большей степени фокусировали внимание на проблемных местах в действиях украинской команды. Денис Руденко, к примеру, обратил внимание на то, что стоило "Шахтеру" забить, как ритм матча изменился. Команда Де Дзерби отдала мяч сопернику, а тот разъяренный и злой рвался отыгрываться.

"Во втором тайме "Шахтер" продолжал сбивать темп за счет коротких передач и плотной игры на своей половине поля, -- подмечает автор. – В контратаки горняки почти не убегали, а если и пытались, то часто их не развивали. Да и задача, видимо, стояла сохранить счет. Де Дзерби явно не хотел рисковать, игроки это почувствовали и старались не раскрываться" (Footboom.com, 17.08.21).

"Монако" Нико Ковача славится умением отбирать мяч в средней трети поля, -- в свою очередь отметил Вадим Самойлов. – Но то, что стало происходить с "Шахтером" после забитого гола, даже на этом фоне выглядело невероятно. Гости решили устроить аттракцион неслыханной вежливости – мяч просто отдавали сопернику, который тут же шел вперед, стараясь воспользоваться неизбежной неразберихой в наших защитных рядах. Быстро перестраиваться "Шахтер" Де Дзерби еще не умеет…" (Terrikon.com, 17.08.21).

Но что еще хуже, по мнению Самойлова, -- пошли ошибки перед собственной штрафной. Причем наиболее вопиющими, бросающимися в глаза были ляпы Матвиенко. Несколько его обрезок создали колоссальные проблемы, из которых могло вырасти нечто более опасное, чем получилось на самом деле.

"Рука Де Дзерби, конечно, чувствуется, и его фирменная карусель в атаке уже начинает потихоньку завоевывать известность, -- подчеркивает журналист. – Но пока видны лишь какие-то элементы совершенства. Цельного впечатления как не было, так и нет. Перед каждым матчем мы ждем, что, наконец, все сложится, и мы увидим что-то системное. Но пока этого не происходит. Организация игры в обороне и в переходных фазах, действия команды под прессингом пока далеки от идеала" (Terrikon.com,17.08.21).

На прагматичности горняков в гостях настаивает Любомир Чотирбок: "После перерыва футболисты "Монако" активизировались, ведь им нужно было отыгрываться. В промежутке между 46-й и 70-й минутами горняки ни разу не ударили по воротам соперника. Зато в активе монегасков четыре удара. Еще хуже стало, когда игроки нашего клуба в заключительные минуты тянули время и практически забыли об атаке. С одной стороны, получилось прагматично и правильно, но с другой нам несколько повезло" (Sector.depo.ua, 18.08.21).

В любом случае, как считает Роман Темный, горняки сделали хороший задел на ответную встречу, но проблемы в обороне оставляют большие причины для беспокойства: "Не самое благоприятное начало матча и пропущенный гол заставили "Монако" действовать в позиционном наступлении, где большинство атак сводилось к забросам в штрафную или расчету на индивидуальное мастерство нападающих. Это не сработало, но не значит, что не сработает в другой раз" (Ua.tribuna.com, 18.08.21).

В том, что судьба соперничества не предрешена, убежден и бывший тренер, а ныне эксперт Олег Федорчук. По его мнению, в Харькове будет такая же равная игра, как и в Монако. Потому что "Шахтер не умеет действовать от обороны, и это чревато. Уметь играть на ноль – это уровень команды, которая способна выигрывать большие турниры.

Не впечатлила пока Федорчука и работа Де Дзерби в целом: "Ничего особенного не заметил. Игра "Шахтера" изменилась только за счет нового центрального нападающего – Траоре. С его приходом появилась силовая борьба на втором этаже. Но Траоре больше форвард штрафной площадки, а не на дистанции. В середине второго тайма ошибся игрок "Монако", и буркинец мог выходить один на один, но он даже не попробовал сделать это – остановился.

Пока Де Дзерби не разочаровывает, но и не очаровывает. "Шахтер" пытается сделать из него топ-тренера, но ему еще далеко до этого. Топ-тренер не бывает без топ-игроков" (Fanday.net, 18.08.21).

Ну, и еще одно обстоятельство, которое многие не пропустили мимо внимания. Поединок "Монако" -- "Шахтер" впервые за многие годы не транслировал ни один из каналов, входящих, как и сам донецкий клуб, в бизнес-империю Рината Ахметова.

"Певною мірою цей матч став історичним для пересічного українського глядача, -- написал Игорь Юрич. – Уперше в житті для того, щоб дивитися єврокубкову гру, багатьом з нас було запропоновано за неї заплатити. Саме за неї, окремо. Наприклад, мені потрібно було відмовитися від послуг свого кабельного оператора і купити пакет, на 60 гривень у місяць дорожчий.

Для когось ця сума видасться смішною, але не для більшості жителів нашої країни. До того ж особисто мені, приміром, ні до чого ці триста з чимось там каналів та інші радощі в додачу: я всього лише хотів подивитися футбол. А отримав розвинений капіталізм у дії" (Ua-football.com, 18.08.21).

"МУЖИКИ" БЕЗ ХАРАКТЕРА

В отличие от горняков, сохраняющих неплохие шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов, луганская "Заря" привезла из Вены разгромное поражение от "Рапида" (0:3), которое практически перечеркивает ее попадание в аналогичный турнир Лиги Европы. Конечно, Лига конференций от команды Виктора Скрипника никуда не денется, но это, как говорится, -- две большие разницы. С имиджевой, финансовой, соревновательной и других точек зрения.

Перед вылетом в австрийскую столицу главный тренер луганчан говорил: "Когда стартуешь в международных соревнованиях, всегда присутствует определенное волнение. Это чувство присуще и нашей команде. Однако против такого соперника, как "Рапид", хочется проявить себя как можно лучше, что мы и постараемся сделать. Понимаем, что дуэль состоит из двух раундов, и все решится в ответном поединке в Запорожье. Но из Вены постараемся улететь с хорошим настроением" (Dynamo.kiev.ua, 18.08.21).

А еще Скрипник заметил, что и у "Рапида", и у "Зари" есть свои как сильные, так и слабые стороны. И кто лучше ими воспользуется, тот и окажется на коне. Исходя из счета, понятно, кто воспользовался. Хотя по-хорошему украинская команда не наиграла на разгром, выглядела достаточно дерзко и смело, создала немало моментов у ворот австрийцев, а поражение потерпела исключительно по вине собственных игроков – допустивших нелепые ошибки голкипера и защитников.

"0:3 – это слишком много, -- сокрушался Виктор Скрипник после матча. – Очень горькое, обидное поражение. Считаю его незаслуженным. Мы должны были забивать несколько голов, но "Рапид" не позволил этого сделать. У самих же австрийцев три удара – три гола. Причем два под занавес встречи. Конечно, отыграться в ответном матче будет неимоверно сложно, но мы постараемся сделать все, что от нас зависит" (Footboom.com, 20.08.21).

А вот бывший защитник луганчан и ряда других клубов Владимир Езерский считает, что шансов пройти "Рапид" у подопечных Скрипника катастрофически мало: "Что произошло с командой, объяснить сложно. Тем более что первый тайм и большая половина второго не давали повода для пессимизма, несмотря на пропущенный мяч. Сотворить на выезде столько моментов и в итоге уступить с крупным счетом – это нонсенс" (Zbirna.com, 20.08.21).

Рассуждая о причинах крупного поражения, большинство обозревателей обратили внимание не только на неудачно сложившийся матч в Вене, но и на более глубинные процессы в клубе. В частности, на недоработки менеджмента, которому не удалось сохранить наигранный в прошлом сезоне состав – несколько ведущих исполнителей предпочли покинуть "Зарю".

По сути, Виктору Скрипнику пришлось начинать если не с нуля, то приложить немало усилий, чтобы по новой наладить взаимосвязи между игроками. Это потребовало немалых физических, педагогических и организационных затрат, и команда вновь непросто входила в сезон. Появилась неуверенность в собственных силах, а с ней стали исчезать присущие "Заре" черты командного характера. Те самые, которые позволяли называть ее "мужиками".

Анализируя непосредственно поединок в Вене, Алексей Сливченко как раз и удивляется, куда подевался характер луганчан и их воля к победе. Ведь "Рапид" вряд ли чем-то смог удивить Скрипника и его подопечных. Да, крепкий, атлетичный соперник, быстро переходящий из обороны в атаку при помощи длинных передач – в этом легко можно было убедиться, пересмотрев несколько нарезок последних матчей с его участием. Что рулевой "Зари" наверняка и сделал.

Но почему тогда украинская команда подсобила оппоненту и довела итоговый счет выездной партии до неприличного, если "Рапид" ничем не удивил и сыграл в свою силу? Почему иначе как катастрофой ее выступление в столице Австрии назвать невозможно?

"Да, "Заря" провела отнюдь не самый свой лучший матч, но даже того, что было создано в атаке при достаточно скромном показателе точности передач в 76 процентов должно было хватить для достижения комфортного результата, -- утверждает автор. – Но в итоге "Рапид", словно хладнокровный киллер, прихлопнул противника, воспользовавшись его собственными ошибками.

"Привозами" занимались практически все, кто должен был отвечать за оборону, начиная от голкипера Шевченко и заканчивая центрбеком Имерековым и левым фулбеком Жуниором Рейсом, который игрой в Вене заработал исключительно на рейс в одну сторону – куда-то обратно в Македонию, откуда он и прибыл в украинскую Премьер-лигу" (New.sport.ua,20.08.21).

"Еще до матча говорили, что "Рапид" является домашней командой, на своей арене практически все игры он завершает победно, -- солидарен Денис Руденко. – Поэтому соперник ничем не удивил. На первый план вышли проблемы "Зари". Как и в поединках с "Александрией" и "Минаем", обилие моментов не гарантировало ей позитивного результата. А как же хочется верить в то, что в ответной встрече с австрийцами реализация не подведет, и чудо может случиться" (Footboom.com, 20.08.21).

Чуда не случилось в таблице коэффициентов УЕФА. Наоборот, проиграв конкуренту из страны, которая находится на 10-й позиции, дающей право на прямой пропуск в основную сетку Лиги чемпионов, Украина усугубила отставание от Австрии до 0,750 балла (29,300 против 30,050). Чему также способствовали победа "Штурма" над словенской "Мурой" (3:1) и ничья ЛАСКа с шотландским "Сент-Джонстоном" (1:1).

В принципе, наверстать отставание можно. Если, конечно, "Шахтер" преодолеет барьер "Монако", получит бонусы за выход в групповой турнир Лиги чемпионов, вместе с "Динамо" более-менее успешно в нем выступит, и оба наши представителя пробьются в еврокубковую весну, где доберут недостающие баллы.

В этом контексте любопытный аналитический эксперимент провели журналисты сайта Ua.tribuna.com (20.08.21). Так вот, они подсчитали, что два отечественных клубных гранда за последние пять лет (срок, по показателям которого составляется текущая таблица коэффициентов) принесли в копилку Украины 119,5 очка. В то время как все остальные вместе взятые ("Колос", "Ворскла". "Заря", "Десна", "Александрия", "Мариуполь" и "Олимпик") сподобились только на 27 очков. Почувствуйте разницу!

Более того, без показателей "Динамо" и "Шахтера" Украина оказалась бы не на 11-й, как сейчас, позиции, а на 35-й – где-то между Литвой и Боснией впереди и Люксембургом с Латвией позади. С другой стороны, если учитывать только очки, добытые киевлянами и донетчанами, то наша страна была бы пятой, совсем немного уступая клубам Германии (59,750 балла против 61,284) и намного опережая Францию (43,331) и Португалию (43,132).

Так что опять все надежды исключительно на лидеров нашего футбола. Иначе не видать Украине прямой путевки в групповой турнир Лиги чемпионов не только в следующем сезоне, но и через год. Правда, получается, что заинтересованы в этом только "Динамо" и "Шахтер". Может быть, "Заря" поможет, скорее всего, в группе Лиги конференций. Остальные стремятся в Европу так – для галочки…