'Навредим нашим людям'. Легендарный экс-футболист 'Динамо' возмутился санкциями против России

Легендарный в прошлом футболист киевского "Динамо" Кахабер Каладзе, который в октябре позапрошлого года второй раз выиграл выборы на пост мэра Тбилиси, считает, что Грузия навредит только себе если присоединится к санкциям против России. Каладзе уверен, что запрет на отправку товаров в РФ из Грузии является полным абсурдом.

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Каладзе защищал цвета столичного клуба с 1998 по 2000 года, сыграв в 71 матчах и забив 6 голов.

"На нас нападают, мол, мы не присоединились к санкциям. Я хочу спросить любого здравомыслящего человека. Неужели если грузинское вино и грузинская сельхозпродукция не поступят на российский рынок, то этим мы уничтожим российскую экономику? Это же полный абсурд", – цитирует Кахабера "Спутник Грузия".

По словам 45-летнего экс-защитника, санкции лишь навредят его стране и работающим гражданам.

"Тем, кто трудится 24 часа в сутки для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Зачем нужно закрывать людям эти возможности? Возможности для того, чтобы потрудиться, продать свои продукты и получить деньги. Эти деньги ведь все равно заходят в Грузию", – отметил Каладзе.

Знаменитый грузин не понимает, зачем он, находящийся при власти, должен делать шаг, который навредит его стране.

"Почему я должен делать несчастной свою страну?" - заявил Каладзе.

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