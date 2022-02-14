Ярмоленко влюбился на танцах в Гидропарке: как капитан сборной Украины завоевал эффектную брюнетку и вызвал недоверие тещи

Танец на летней дискотеке, настороженность тещи и 15 лет счастливой жизни вместе – именно так складывались отношения лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко и его очаровательной жены Инны. Оказалось, что у футболиста и специалиста по международным отношениям и дипломатии много общего.

В День святого Валентина OBOZREVATEL вспомнил историю знакомства украинского вингера "Вест Хэма" и эффектной брюнетки, которая подарила ему троих детей.

Со своей будущей женой Ярмоленко познакомился в 2007 году на открытой дискотеке в киевском Гидропарке. Инна пришла туда отдохнуть с подругами, а Андрей праздновал конец сезона с партнерами по "Динамо-2". Началось все с того, что футболист пригласил потанцевать симпатичную брюнетку.

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"Подошел ко мне и вежливо пригласил – скромно, красиво, так что сразу мне понравился", – вспоминала позже девушка. После танца Ярмоленко попросил у Инны номер телефона. Но следующая встреча состоялась не сразу, потому что футболист уехал в Чернигов к родителям.

"Хотя для медиа у меня есть другая история – это она просила у меня номер. Но если вы это напишете, жена убьет меня. Возможно, нам придется искать две отдельные квартиры", – шутил в разговоре с The Times Ярмоленко.

Все дни в разлуке молодые люди часто созванивались и много разговаривали по телефону. Оказалось, что у них много общего. Хотя на тот момент Андрею лишь должно было исполниться 18, он только-только перебрался в Киев и еще не был никому известен.

Инна же была на два года старше Ярмоленко, работала в развлекательном комплексе и училась на специалиста по международным отношениям. При этом Инна не сильно интересовалась футболом, хотя, естественно знала, что такое "Динамо. "Андрей сказал мне, что немного увлекается футболом, но я не думала, что немного – это вся его жизнь", – вспоминала девушка.

После возвращения Андрея из Чернигова молодые люди все-таки поужинали. Через шесть месяцев отношений Ярмоленко решил познакомить Инну с родителями – как раз на Новый год. И если они очень тепло приняли девушку, то мама Инны сначала восприняла футболиста настороженно: переживала, что из-за своей молодости он не очень серьезно относится к Инне.

Но со временем теща полюбила Ярмоленко. А по поводу своих родителей Андрей шутит, что они любят Инну больше, чем его.

Кстати, когда пара только начала встречаться, Андрей не пускал ни возлюбленную, ни родителей на свои матчи. В конце концов футболист позвал Инну на поединок сборных Украины и Италии (U-19). Девушка опоздала к началу, но как только вышла из такси у стадиона, Ярмоленко тут же забил. И после этого он больше не запрещал Инне присутствовать на трибуне.

Через год после знакомства Андрей и Инна съехались, но официально оформлять свои отношения не спешили. Уже перед четвертой годовщиной знакомства, в мае 2011 года, Ярмоленко позвал любимую замуж.

Свадьбу играли в 2011 году и растянули практически на два месяца: конце октября пара расписалась, 16-го ноября обвенчалась, а по окончании футбольного сезона в Украине, 17 декабря, устроили праздник для родных и друзей.

По словам Инны, они хотели расписаться и обвенчаться в один день в середине декабря. Но по православному календарю с 20 ноября начался Великий пост, во время которого венчаться нельзя. А поскольку они с Андреем верующие, обойтись без этой церемонии не смогли: "Венчание гораздо важнее, чем штамп в паспорте".

Церемония венчания прошла в Михайловском соборе. А торжество – в гостинице "Интерконтиненталь". Гостей развлекали фокусники и Светлана Лобода.

А 22 мая 2013 года Андрей и Инна стали родителями сына, которого назвали в честь своих дедов Иваном. "Мое состояние трудно описать словами! Днем я отвез Инну в роддом, а сам поехал на базу на тренировку. И во время тренировки и родилось наше маленькое чудо", – не мог нарадоваться Ярмоленко.

После Киева Инна перебралась с любимым в Дортмунд, где Андрей играл за "Боруссию". А сегодня Ярмоленко живут в Лондоне и воспитывают уже троих сыновей — Ивана, Даниила и Максима.

Хотя поначалу после перехода в "Вест Хэм" настоящей головной болью Андрея стали поиски квартиры в Лондоне для жены и детей. Футболист признался, что это даже привело к дружеским спорам с Инной. Но в итоге все разрешилось само собой.

Ярмоленко признавался, что его жена прекрасно готовит. Кормила его борщом, лазаньей, различными вариациями мяса. Но сейчас на первом месте у Инны трое детей, ради которых она в свое время оставила работу директора в американском благотворительном фонде.

В футбольных делах Инна мужу ничего не советует, а мудро слушает. "Я не настолько разбираюсь в футболе, чтобы обсуждать с ним матчи. Если он расстроен, лучше просто молча за ним ухаживать – пока сам не начнет говорить", – как-то призналась девушка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Андрею Ярмоленко.