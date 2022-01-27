Нападающий "Динамо" досрочно покинет клуб из-за опасности вторжения России в Украину – СМИ

Белорусский нападающий "Динамо" Илья Шкурин готов в ближайшее время покинуть киевский клуб. Как сообщает польское издание Meczyki.pl, московский ЦСКА, который обладает правами на Шкурина, инициировал возможность досрочного прекращения его аренды в связи с нарастающим российско-украинским конфликтом.

По информации СМИ, в связи с этим польский "Ракув" предложил 22-летнему белорусу аренду до конца сезона с правом выкупа за 1 миллион евро.

Шкурин – футболист, физические кондиции которого идеально соответствуют тактике главного тренера "раков" Марека Папшуна. Илья крепкий и высокий (рост 188 сантиметров). Имеет большой опыт выступления в чемпионатах, которые сильнее польского. В предыдущем сезоне он сыграл четырнадцать матчей в Российской премьер-лиге, Кубке России и Лиге Европы. В них он забил три гола.

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Два года назад Шкурин прославился в мировых СМИ, заявив, что пока Александр Лукашенко правит страной, он не будет играть за сборную.

"Я сделал это, когда увидел, как стреляют в людей и бросают гранаты. Потом были массовые репрессии и беспредел властей. Я сделал все, что мог, чтобы поддержать своих земляков, - сказал он в свое время.

За это Шкурина исключили из состава молодежной и основной сборной страны на 2021 год и лишили льготы по отсрочке воинской службы.

Отметим, что Шкурин за 750 тысяч евро перешел из "Витебска" в ЦСКА в январе 2020 года.

9 июля 2021 года Илья официально подписал арендный контракт с чемпионами Украины.