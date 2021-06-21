'Наглые и мерзотные': в России оскорбили датских футболистов перед матчем Евро-2020

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко резко высказался в адрес футболистов сборной Дании, с которой российская национальная команда сыграет в решающем матче группового этапа Евро-2020. Функционера возмутили якобы самоуверенные слова некоторых игроков соперника.

В частности, Червиченко возмутился фразе полузащитника датчан Юссуфа Поульсена, который заявил, что "если не сможешь обыграть такую ​​команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше". Бывший босс "Спартака" оскорбительно отреагировал на эти слова.

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"Наша страна впервые выиграла трофей, когда люди в Дании сравнивали футбол с Африкой и пингвинами. Датчане всегда дерзкие и наглые, пока им по ж*пе не нахлопают. Допускаю, что самоуверенные высказывания – это психологический момент. Они ж такие мерзотные. В Дании даже отказались впускать наших болельщиков… Выжимают максимум из любой ситуации, которая возможна", – цитирует Червиченко Чемпионат.com.

Отметим, что сборная СССР победила на Евро-1960, а команда Дании была триумфатором первенства 1992 года.

Сборные Дании и России сыграют в третьем матче группового этапа чемпионата Европы в Копенгагене в понедельник, 21 июня. Россиян в этой встрече устроит ничья, а хозяевам стадиона нужна только победа, которая, вероятно, закрутить интригу в группе до максимума.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Дания. Начало в 22:00.

Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские журналисты выразили опасения из-за матча Евро-2020 между сборными Украины и Австрии. По мнению представителей СМИ, команды попытаются сыграть вничью, что будет иметь прямое влияние на судьбу сборной России в случае ее поражения от Дании.

Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко заявил, что подобные разговоры должны жестко пресекаться.