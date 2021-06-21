"Наглые и мерзотные": в России оскорбили датских футболистов перед матчем Евро-2020
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко резко высказался в адрес футболистов сборной Дании, с которой российская национальная команда сыграет в решающем матче группового этапа Евро-2020. Функционера возмутили якобы самоуверенные слова некоторых игроков соперника.
В частности, Червиченко возмутился фразе полузащитника датчан Юссуфа Поульсена, который заявил, что "если не сможешь обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше". Бывший босс "Спартака" оскорбительно отреагировал на эти слова.
"Наша страна впервые выиграла трофей, когда люди в Дании сравнивали футбол с Африкой и пингвинами. Датчане всегда дерзкие и наглые, пока им по ж*пе не нахлопают. Допускаю, что самоуверенные высказывания – это психологический момент. Они ж такие мерзотные. В Дании даже отказались впускать наших болельщиков… Выжимают максимум из любой ситуации, которая возможна", – цитирует Червиченко Чемпионат.com.
Отметим, что сборная СССР победила на Евро-1960, а команда Дании была триумфатором первенства 1992 года.
Сборные Дании и России сыграют в третьем матче группового этапа чемпионата Европы в Копенгагене в понедельник, 21 июня. Россиян в этой встрече устроит ничья, а хозяевам стадиона нужна только победа, которая, вероятно, закрутить интригу в группе до максимума.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Дания. Начало в 22:00.
Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".
Как сообщал OBOZREVATEL, российские журналисты выразили опасения из-за матча Евро-2020 между сборными Украины и Австрии. По мнению представителей СМИ, команды попытаются сыграть вничью, что будет иметь прямое влияние на судьбу сборной России в случае ее поражения от Дании.
Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко заявил, что подобные разговоры должны жестко пресекаться.