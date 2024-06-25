'Надо доминировать': игрок сборной Украины дерзко высказался о матче с Бельгией на Евро-2024

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков выразил уверенность в том, что его команде надо доминировать с первых минут матча с Бельгией в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года. Футболист донецкого "Шахтера" отметил, что таким образом "сине-желтые" сумеют избежать ошибок, которые у них были в поединке против Словакии.

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Об этом Судаков рассказал в интервью официальному YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ), пишет пресс-служба организации. 21-летний хавбек также добавил, что ситуация в группе Е сложилась невероятно запутанной, так как в активе каждой команды по три очка.

"Игра с Бельгией очень важна, понимаем, что даже ничьей для нас может быть недостаточно, потому что сейчас такое турнирное положение, что ты можешь быть или первым, или последним. Мы можем проиграть и выйти, а можем вничью сыграть и не выйти, потому все очень запутано. Самое главное, что сейчас все зависит только от нас, и мы, надеюсь, покажем свой максимум. Первые минуты против Словакии были очень тяжелыми, поэтому нам с первых минут нужно доминировать над Бельгией", – сказал Судаков.

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