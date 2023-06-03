На войне с Россией погиб украинский футболист, приостановивший карьеру за границей ради службы в ВСУ

Украинский футболист "Венгжанки", выступающей в одном из низших дивизионов чемпионата Польши, Николай Жидков погиб на войне против российских оккупантов, сообщает пресс-служба клуба. 22-летний уроженец Кропивницкого осенью 2022 года приостановил свою карьеру и вступил в ряды ВСУ.

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После его решения сменить бутсы на бронежилет одноклубники команды из Венгжце (поселок под Краковом) устроили трогательное прощание, подарив букет цветов.

О гибели Героя на фронте стало известно 2 июня.

"Мики" был очень приятным, вежливым и чувственным парнем. Не было никого, кто знал его и не любил бы. Когда он выходил на поле, то боролся до последних сил ради командной победы. Когда дело дошло до борьбы за свободу своей страны, он отдал все, что есть у человека в таком юном возрасте – он пожертвовал собственной жизнью", – говорится в некрологе "Венгжанки".

В одном из своих ранних интервью игрок признавался, что хотел вернуться в Украину сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, но тогда его отговорили близкие.

"Мама сказала, зачем мне возвращаться. В Польше мне будет лучше. Отец сказал, что, если я решусь приехать, он мне во всем поможет", – рассказывал в свое время Николай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт рассказал, что с 24 февраля 2022 года погибло уже 300 украинских спортсменов, которые сменили спортивную форму на пиксель, взяли оружие и пошли защищать Родину от оккупантов.

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