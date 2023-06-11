На войне с Россией погиб двоюродный брат футболиста 'Динамо'

Двоюродный брат футболиста киевского "Динамо" Никиты Бурды (выступает в аренде в луганской "Заре") погиб на войне с российскими оккупантами. О смерти Дмитрия сообщает пресс-служба "бело-синих"

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С первых дней полномасштабного вторжения 25-летний герой защищал Мариуполь. В конце марта прошлого года Дмитрий в последний раз вышел на связь с родными, после чего пропал без вести. Как стало известно позже, воин погиб приблизительно в эти даты.

После анализа обнаруженных останков выяснилось, что ДНК тела совпадает с ДНК отца Дмитрия. Родные только сейчас смогли похоронить должным образом тело погибшего воина.

OBOZREVATEL и ФК "Динамо" (Киев) выражает искренние соболезнования Никите Бурди и всей его семье.

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