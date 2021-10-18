На украинского вратаря "Реала" появился именитый покупатель
После того, как появилась информация о желании вратаря испанского "Реала" Андрея Лунина покинуть клуб, к нему появился интерес со стороны нескольких клубов. В частности, пишут, что один из лидеров чемпионата Германии по футболу, дортмундская "Боруссия", рассматривает его в качестве усиления своего последнего рубежа.
Об этом сообщает испанское издание Fichajes. Несмотря на то, что немецкий клуб идет на втором месте в Бундеслиге, его руководство постоянно ищет молодые таланты. Один из векторов политики клуба – открывать малоизвестные имена футболистов, чтобы со временем их с выгодой продать. Например, сейчас гранды торгуются за норвежского форварда Эрлинга Холанда, предлагая за него около 100 миллионов евро.
22-летний уроженец Харьковской области является дублером бельгийца Тибо Куртуа. Приход Карло Анчелотти вместо Зинедина Зидана на тренерский мостик мадридцев не изменил ситуацию.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лунин помог "Реалу" победить в товарищеском матче. Напомним, Андрей пришел в "Реал" еще в 2018 году, но сыграл всего один официальный матч за основную команду. Также он выступал в аренде в "Вальядолиде", "Леганесе" и "Овьедо".
Контракт украинца с испанским грандом рассчитан до лета 2024 года, а его трансферная стоимость составляет три миллиона евро.