На украинского вратаря "Реала" появился именитый покупатель

После того, как появилась информация о желании вратаря испанского "Реала" Андрея Лунина покинуть клуб, к нему появился интерес со стороны нескольких клубов. В частности, пишут, что один из лидеров чемпионата Германии по футболу, дортмундская "Боруссия", рассматривает его в качестве усиления своего последнего рубежа.

Об этом сообщает испанское издание Fichajes. Несмотря на то, что немецкий клуб идет на втором месте в Бундеслиге, его руководство постоянно ищет молодые таланты. Один из векторов политики клуба – открывать малоизвестные имена футболистов, чтобы со временем их с выгодой продать. Например, сейчас гранды торгуются за норвежского форварда Эрлинга Холанда, предлагая за него около 100 миллионов евро.

22-летний уроженец Харьковской области является дублером бельгийца Тибо Куртуа. Приход Карло Анчелотти вместо Зинедина Зидана на тренерский мостик мадридцев не изменил ситуацию.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лунин помог "Реалу" победить в товарищеском матче. Напомним, Андрей пришел в "Реал" еще в 2018 году, но сыграл всего один официальный матч за основную команду. Также он выступал в аренде в "Вальядолиде", "Леганесе" и "Овьедо".

Контракт украинца с испанским грандом рассчитан до лета 2024 года, а его трансферная стоимость составляет три миллиона евро.