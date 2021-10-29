На место Сульшера в "МЮ" нашли нового претендента. А Зидан отказался
Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает вести переговоры с кандидатами на пост главного тренера. Среди них появился Брендан Роджерс – нынешний наставник "Лестера". Пока что норвежец Уле-Гуннар Сульшар продолжает выполнять свои обязанности, хотя, похоже, его дни в клубе сочтены после того, как "Ливерпуль" сокрушил МЮ и повторил рекорд 61-летней давности.
Роджерс является фаворитом на место экс-форварда "МЮ", если тому не удастся в авральном порядке наладить игру, пишет сайт ESPN, ссылаясь на свои источники. 48-летний уроженец Северной Ирландии отличился успешной работой в "Селтике", "Ливерпуле" и "Лестере", с которым в этом году выиграл Кубок Англии. В середине октября "Лестер" зрелищно обыграл "Спартак" в Москве, а фанат напал на журналиста после матча Лиги Европы.
На днях сообщалось, что Антони Конте претендует на место тренера МЮ. Однако боссов Красных Дьяволов смущает резкий характер итальянца. После победы в чемпионате Италии с "Интером" он покинул клуб из-за разногласий с руководством.
Известно, что из МЮ поступало предложение бывшему наставнику "Реала" Зинедину Зидану, но француз ответил отказом. А некоторые букмекерские конторы даже принимают ставки, что рулевым команды станет... звездный форвард Криштиану Роналду.
В субботу, 30 октября, подопечные Сульшера сыграют в Лондоне с "Тоттенхэмом".
Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу лидер киевского "Динамо" Виталий Буяльский второй раз стал отцом.