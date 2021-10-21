Фанат напал на журналиста после поражения 'Спартака' 'Лестеру' в Лиге Европы. Видео

Скандальный инцидент произошел после матча группового этапа Лиги Европы по футболу между российским "Спартаком" и английским "Лестером" в Москве. Неизвестный фанат местной команды побил журналиста возле входа для VIP-персон на стадионе.

Об этом сообщил сайт "Чемпионат". Хулигану не понравилось, что журналист снимал на телефон вход "Открытие Арены", и поклонник "Спартака" попал на видео. В итоге после серии нецензурных высказываний он отправился к представителю прессы и нанес несколько ударов. Коллеги пострадавшего оттащили фаната от журналиста. Местная охрана медленно отреагировала на драку, а подоспевшая полиция забрала в отделение обоих участников скандала.

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Сама же игра третьего тура групповой стадии завершилась волевой победой "Лестера" со счетом 4:3. После двух пропущенных голов коллектив тренера Брендана Роджерса ответил сразу четырьмя точными ударами 23-летнего Патсона Даки – форварда-новичка из Замбии.

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После этой победы, первой в турнире, английская команда с четырьмя очками поднялась на второе место в группе С. "Спартак" набрал три очка и идет третьим. В четверг, 21 октября, в этом квартете итальянский "Наполи" (1 очко) примет польскую "Легию" (6).

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