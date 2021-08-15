На матч "Монако" – "Шахтер" назначен арбитр, устроивший беспредел на Евро-2020

Первый матч плей-офф Лиги чемпионов между "Монако" и "Шахтером" будет судить Данни Маккели из Нидерландов. На линиях ему будут помогать Хессел Стегстра и Ян де Врис.

Поединок состоится 17 августа в 22:00 на стадионе "Луи II" в Монако.

38-летний Маккели обрел скандальную славу после матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между Англией и Данией. Тогда рефери назначил очень спорный пенальти в ворота датчан.

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Основное время завершилось вничью 1:1.

На 104-й минуте Рахим Стерлинг упал в штрафной Шмейхеля и Маккели сразу указал на 11-метровую отметку.

Удар точно реализовал Гарри Кейн.

Многие футбольные эксперты в Twitter поставили под сомнение решение рефери. В сети вспомнили нелепый пенальти в ворота "Шахтера" в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Этот 11-метровый удар также заработал Рахим Стерлинг, споткнувшись об газон.