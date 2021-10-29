На матч 'Динамо' – 'Барселона' пустят не всех: опубликованы новые требования

Один из самых ожидаемых матчей футбольного сезона, "Динамо" – "Барселона" в Лиге чемпионов, пройдет в Киеве 2 ноября со зрителями на трибунах. Однако далеко не все болельщики смогут посетить НСК "Олимпийский": в связи с введением в столице "красного" уровня эпидемиологической опасности, опубликованы дополнительные требования.

Официальный сайт "Динамо" пишет, что просто наличие билетов не гарантирует допуск на трибуны. Дополнительно на входе необходимо будет предъявить какой-либо из документов:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, которое проведено не более, чем за 72 часа до матча;

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более, чем за 72 часа до матча;

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документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты);

документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов "Динамо" сыграло дома вничью с португальской "Бенфикой" (0:0), а на выезде проиграло немецкой "Баварии" (0:5) и испанской "Барселоне" (0:1).

Кстати, Кумана убрали из "Барселоны" за огромные отступные. Каталонцы приедут в Киеве с новым тренером.

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