На финале Лиги конференций брошенный стакан разбил в кровь голову футболисту. Матч был остановлен. Видео

Итальянский защитник английского "Вест Хэма" Кристиано Бираги пострадал от действий фанатов во время финала Лиги конференций. Матч против итальянской "Фиорентины" проходил на пражском стадионе "Fortuna Arena".

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На 35-й минуте капитан "молотобойцев" подошел к угловому флажку, чтобы выполнить подачу и в этот момент в него с трибун полетели различные предметы, в том числе и пластиковые стаканы. Один из них разбил в кровь голову футболисту.

Испанскому арбитру Карлосу Дель Серро Гранде пришлось на некоторое время приостановить встречу, а медикам заняться травмой игрока.

Матч в итоге завершился победой "Вест Хема" (2:1). На 62-й минуте с пенальти Саид Бенрахма открыл счет, а спустя 5 минут Джакомо Бонавентура восстановил равновесие. Победный мяч на 90-й минуте забил Джаррод Боуэн.

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