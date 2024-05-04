'На 10% больше геем'. Поступок Мудрика, вызвал бурную реакцию в Англии. Фото

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик поразил английских болельщиков новым имиджем. 23-летний футболист сборной Украины изменил свою прическу, сделав небольшой хвост на голове.

Фанаты в соцсети Х (бывшая Twitter) не смогли пройти мимо такого поступка украинца, завалив его комментариями.

"Мудрик с собранными волосами сделал меня как минимум на 10% больше геем", "Мудрик сегодня выглядит гораздо солиднее, а Галлахер в этом сезоне показал себя отлично. Что общего в этом матче? Человек-пучок. Представьте, если бы Куку завязал себе волосы. Совершенно новый уровень аэродинамики", "Мудрик с волосами в пучок - я влюблена", – пишут любители футбола из Англии.

Болельщики нашли взаимосвязь между новым имиджем украинского хавбека и его игрой на поле.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик сыграл 75 минут в победном матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге против "Тоттенхэма" (2:0).

Когда украинец покидал поле столичный стадион "Стэмфорд Бридж" устроил ему настоящие овации. В ответ Михаил поблагодарил зрителей за поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA, Мудрик стал одним из главных героев матча 30-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиги против "Бернли". Действия футболиста сборной Украины привели к тому, что "Челси" забил гол и оказался в большинстве.

В тоже время бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо выразил мнение, что талант Михаила Мудрика очень сильно переоценен.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" в январе этого года за 100 млн евро. С того времени принял участие в 55 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя результативными передачами и шестью голами.

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