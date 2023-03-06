МЮ потерпел крупнейшее поражение в истории в АПЛ, пропустив 7 голов от ''Ливерпуля''. Видео

"Манчестер Юнайтед" потерпел самое крупное поражение в своей истории в английской Премьер-лиге, уступив накануне "Ливерпулю" – 0:7. "Красные дьяволы", которые до этого одержали четыре победы подряд во всех турнирах, неожиданно потерпели фиаско на "Энфилд Роуд".

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Интересно, что до 43-й минуты встречи счет была равным 0:0. Хотя хозяева и владели преимуществом, но манкунианцам удавалось удерживать свои ворота на замке. Однако после точного удара нидерландского нападающего Коди Гакпо команда тренера Эрика тен Хага просто рассыпалась.

Во втором тайме Гакпо, а также форварды Дарвин Нуньес и Мохаммед Салах оформили по дублю, а последний гвоздь в кришку гроба "Манчестера" вбил бразилец Роберто Фирмино.

Для египтянина Салаха второй мяч в ворота гостей стал рекордным. Он позволил ему стать лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в Премьер-лиги. На счету футболиста 129 мячей. Девять голов Мохаммеду осталось провести, чтобы ворваться в топ-5 голеадоров в истории команды во всех турнирах.

Отметим, что после этого триумфа "Ливерпулю" удалось подняться на пятое место в турнирной таблице АПЛ. От "Тоттенхэма" подопечные Юргена Клоппа отстают на три очка, а от "Юнайтед" – на семь. При это лондонцы провели на одну игру больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, лондонский "Арсенал" с украинцем Александром Зинченко в составе совершил невероятный камбэк в матче с "Борнмутом", забив победный гол на последней минуте компенсированного времени. При этом наш соотечественник установил рекорд АПЛ.

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