'Мы с Россией играть не хотим': экс-игрок сборной Беларуси предсказал бардак в азиатском футболе

Бывший игрок московского "Локомотива" и итальянской "Ромы" Сергей Гуренко призвал Россию не выходить из Европейского футбольного союза (УЕФА). Экс-футболист сборной Беларуси выразил уверенность в том, что в Азии не будет много команд, которые заходят играть с агрессорами.

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Об этом Гуренко заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он выступил с привычным для россиян предложением потерпеть и трусливо выразил надежду на то, чтобы "быстрее все эти события в Украине закончились", не употребляя слова война.

"Не знаю всей подноготной, но, честно, я бы потерпел. Быстрее бы все эти события в Украине закончились. Больше об этом думаешь, а не о футболе. Ну для чего идти в Азию? Пойдешь, а там пять стран скажут: "Мы с Россией играть не хотим". Будет бардак. Считаю, надо создавать условия и шансы молодым в России. Плюс есть товарищеские матчи, через которые можно готовиться к будущему", – сказал Гуренко.

Ранее легендарный вратарь московского "Спартака" Ринат Дасаев со словами "Европа – это наше" выступил против выхода России из УЕФА и перехода страны в Азию.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-вратарь сборной РФ Вячеслав Малафеев заявил о "русском характере, которого никогда не будет у европейцев", и стал посмешищем в сети.

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