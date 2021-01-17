Футболист "Шахтера": Луческу в "Динамо" – это разочарование. Я б никогда так не сделал. Уважаю руководство

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Сергей Кривцов

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов заявил, что его очень разочаровал поступок бывшего тренера Мирчи Луческу, который летом прошлого года подписал контракт с киевским "Динамо".

29-летний футболист сборной Украины признался, что он сам никогда бы так не поступил.

"Разочарование – это главное слово. Разочарование в нем, как в человеке. После 12 лет проведенных в стане, можно сказать, футбольного врага, и став легендой этого клуба. Я б так никогда не сделал. Даже если б я стал сейчас ненужным "Шахтеру" и "Динамо" сделало очень выгодное предложение, никогда бы не перешел в Киев. У меня есть уважение к руководству, к болельщикам. Это не по мне. Я не осуждаю его выбор. Но я бы так не сделал", – рассказал спортсмен в эфире Youtube-канала "Вацко Live".

Ответил Кривцов и на вопрос, является ли Луческу в "Динамо" дополнительным раздражителем для "Шахтера".

"Я бы сказал, что это как соус сверху, на основном блюде. "Динамо" – "Шахтер" это классика футбола и ничего дополнительного для ажиотажа не надо. Они вышли в Лигу чемпионов, чемпионат стал намного интереснее. "Динамо" от этого трансфера только выиграло. Но на футбольном поле "Динамо" это враг "Шахтера", – подытожил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кривцов похвастался ремонтом в своей квартире в Киеве.

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