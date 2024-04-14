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Мудрик впервые показал свою "игрушку" за 150 000 долларов. Фотофакт

Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
2,0 т.
Мудрик впервые показал свою 'игрушку' за 150 000 долларов. Фотофакт

Украинский полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик разъезжает по столице Великобритании на Audi RSQ8. У себя в Instagram 23-летний футболист сборной Украины впервые выложил снимок своего автомобиля. 

Мудрик впервые показал свою "игрушку" за 150 000 долларов. Фотофакт

Это транспортное средство является полноприводным кроссовером класса "К3". Самая спортивная модификация купеобразного кроссовера. Модель дебютировала на Лос-Анджелесском автосалоне в конце ноября 2019 года.

Мудрик впервые показал свою "игрушку" за 150 000 долларов. Фотофакт
Мудрик впервые показал свою "игрушку" за 150 000 долларов. Фотофакт

Данная модификация (RS) находится на вершине линейки. Комплектуется наддувным бензиновым 4-литровым мотором V8 мощностью до 600 л/с.

Мудрик впервые показал свою "игрушку" за 150 000 долларов. Фотофакт
Мудрик впервые показал свою "игрушку" за 150 000 долларов. Фотофакт
Мудрик впервые показал свою "игрушку" за 150 000 долларов. Фотофакт

Ориентировочная стоимость – 150 тысяч долларов в зависимости от комплектации модели. Разгоняется за 3,7 секунды до 100 км/ч.

Мудрик впервые показал свою "игрушку" за 150 000 долларов. Фотофакт
Мудрик впервые показал свою "игрушку" за 150 000 долларов. Фотофакт
Мудрик впервые показал свою "игрушку" за 150 000 долларов. Фотофакт
Мудрик впервые показал свою "игрушку" за 150 000 долларов. Фотофакт
Мудрик впервые показал свою "игрушку" за 150 000 долларов. Фотофакт
Мудрик впервые показал свою "игрушку" за 150 000 долларов. Фотофакт
Мудрик впервые показал свою "игрушку" за 150 000 долларов. Фотофакт
Мудрик впервые показал свою "игрушку" за 150 000 долларов. Фотофакт
Мудрик впервые показал свою "игрушку" за 150 000 долларов. Фотофакт
Мудрик впервые показал свою "игрушку" за 150 000 долларов. Фотофакт

Как сообщал OBOZ.UA, именно на этой машине Мудрик засветился в Лондоне в конце лета прошлого года, когда пересекся с фанатами "Арсенала"

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