Мудрик впервые показал свою 'игрушку' за 150 000 долларов. Фотофакт

Украинский полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик разъезжает по столице Великобритании на Audi RSQ8. У себя в Instagram 23-летний футболист сборной Украины впервые выложил снимок своего автомобиля.

Это транспортное средство является полноприводным кроссовером класса "К3". Самая спортивная модификация купеобразного кроссовера. Модель дебютировала на Лос-Анджелесском автосалоне в конце ноября 2019 года.

Данная модификация (RS) находится на вершине линейки. Комплектуется наддувным бензиновым 4-литровым мотором V8 мощностью до 600 л/с.

Ориентировочная стоимость – 150 тысяч долларов в зависимости от комплектации модели. Разгоняется за 3,7 секунды до 100 км/ч.

Как сообщал OBOZ.UA, именно на этой машине Мудрик засветился в Лондоне в конце лета прошлого года, когда пересекся с фанатами "Арсенала"

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