Мудрик устроил конфликт в сборной Украины: журналист раскрыл детали

Полузащитники сборной Украины Михаил Мудрик и Николай Шапаренко устроили споры из-за игрового номера в перерыве между матчами Лиги наций с Албанией и Чехией. Игрок "Челси" требовал, чтобы "десятку", под которой играл динамовец, отдали ему, что спровоцировало конфликт.

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Такие данные в своей авторской программе на YouTube-канале обнародовал журналист Игорь Цыганык. По словам комментатора, когда Шапаренко был травмирован 10-й номер отдали Мудрику, однако затем он был возвращен полузащитнику киевского "Динамо", ведь тот оправился от повреждения и снова выходил на поле.

"В свое время Шапаренко травмировался и не мог участвовать в квалификационных матчах к Евро-2024, приезжал Мудрик и ему дали 10-й номер. Шапаренко отыграл под другим номером даже на Евро-2024, потому что он считал, что это справедливо, что начинающий отборочный этап футболист должен отыграть под этим номером на чемпионате Европы. Закончился чемпионат Европы, Шапаренко приехал и вернул себе 10-й номер. Мудрик пропустил первую игру против Албании и в перерыве между двумя поединками из окружения Мудрика начали названивать в штаб сборной, чтобы тому вернули 10-й номер, иначе может быть не очень хорошо, скажем так. Сам Мудрик также настаивал, что ему было бы лучше играть под 10-м номером", – рассказал Цыганык.

Он добавил, что в ситуацию вмешался капитан Андрей Ярмоленко. "Он сказал, что 10-й номер будет у Шапаренко. Потому что Шапаренко до этого играл под 10-м номером, он забивал Франции под 10-м номером, он старше, он заслужил этот номер и играл в первом поединке под этим 10-м номером. Как следствие, Мудрик вышел под 20-м номером, но уже вышел недоволен", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что один из игроков сборной Украины нарушил негласное дисциплинарное правило и провел ночь с женой накануне старта команды на чемпионате Европы 2024 года.

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