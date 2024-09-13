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"Игрок там остается на ночь": СМИ выяснили, что происходит в сборной Украины при Реброве

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
5,5 т.
'Игрок там остается на ночь': СМИ выяснили, что происходит в сборной Украины при Реброве

Один из игроков сборной Украины нарушил негласное дисциплинарное правило и провел ночь с женой накануне старта команды на чемпионате Европы 2024 года. При этом наставник "сине-желтых" Сергей Ребров никак не отреагировал на ситуации, более того, выпустив его в основном составе.

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Об этом в эфире шоу "ТаТоТаке" рассказал известный журналист Михаил Спиваковский. Он не стал раскрывать фамилию футболиста и отметил, что в любой серьезной команде такая история заканчивается показательным отчислением игрока из команды.

"Игрок там остается на ночь": СМИ выяснили, что происходит в сборной Украины при Реброве
"Игрок там остается на ночь": СМИ выяснили, что происходит в сборной Украины при Реброве

"Не может быть такого, что перед первой игрой на Евро-2024 игрок, когда есть уже заезд команды на базу, идет в соседний отель на встречу своей женой и там остается на ночь. Этого не может быть. Если это происходит, в любой нормальной сборной, например Испании, Италии, Германии, происходит показательная порка, скорее всего этого игрока отправляют домой. У нас ситуация такова, что игрок выходит на поле в стартовом составе после этого", – сказал Спиваковский.

"Игрок там остается на ночь": СМИ выяснили, что происходит в сборной Украины при Реброве

В стартовом матч Евро-2024 с Румынией с первых минут на поле выходили Андрей Лунин, Ефим Конопля, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Артем Довбик, Михаил Мудрик и Виктор Цыганков. Встреча завершилась разгромом украинцев 3:0.

"Игрок там остается на ночь": СМИ выяснили, что происходит в сборной Украины при Реброве

Как сообщал OBOZ.UA, национальная сборная Украины по футболу проиграла два стартовых матча Лиги наций. После тренер команды Сергей Ребров ответил на вопрос об отставке.

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