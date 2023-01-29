Мудрик отреагировал на удар дронами по Ирану, поблагодарив организаторов атаки. Фотофакт

Украинский футболист английского "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал атаку на военные объекты Ирана. В ночь на 29 января раздался взрыв в одном из центров производства боеприпасов.

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После взрывов и звуков пулеметных очередей СМИ писали, будто бы Израиль начал спецоперацию против Исламской Республики Иран.

У себя в Instagram Мудрик разместил небольшой сторис, где на черном фоне разместил несколько смайлов: израильский флаг, значок рукопожатия, флаг Украины и сердечко.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже появилась информация, что к атаке на военные объекты Ирана могут быть причастны США и "еще одна страна", но не Израиль.

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