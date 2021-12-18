Монзуль впервые рассказала, как относится к Гармашу и Вербичу

Лучший арбитр украинской Премьер-лиги Екатерина Монзуль прокомментировала игровые моменты с Беньямином Вербичем и Денисом Гармашем. 40-летняя Монзуль отказалась называть словенца проблемным игроком.

В эфире Youtube-канала "Вацко Live" рефери призналась, что бывает много разговоров, но в течении игры она никогда не чувствовала агрессию с его стороны.

"Есть агрессивные игроки, а Вербич просто общается и на уровне общения все заканчивается", - сказала Екатерина Владимировна в интервью Виктору Вацко.

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Рефери призналась, что относится с улыбкой к слухам о каких-либо отношениях между ней и Беньямином.

"Я исхожу из того, что ничего ж не было. Если выбирать из двух зол меньше, то лучше выбрать позитивный пусть об этом говорят. чем о каких то негативных моментах", – добавила Екатерина.

Есть у Монзуль и такой игрок в УПЛ, которого она считает самым проблемным.

"Но я не буду называть фамилию. Лучше удержусь от конкретики. Денис Гармаш? Он из той "оперы", что лучше с ним не начинать вообще никакого общения на поле. Денис сейчас очень сильно изменился. Я думаю и руководители команды и тренер повлиял на него, потому что он был раньше более эмоциональный", – рассказала арбитр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году арбитр дебютировала в Лиге Европы, заняла третье место в списке лучших женщин-арбитров мира в 2020 году и вошла в историю Лиги наций.

УЕФА отметил Монзуль, как арбитра, продемонстрировавшего серьезный прогресс.

Ранее капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в интервью журналу "Футбол" заявил, что Монзуль имеет серьезные проблемы из-за системы видеопомощи рефери (ВАР).