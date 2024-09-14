Молодая жена звездного футболиста-чемпиона лишила его карьеры в сборной. Фото

Центральный защитник английского клуба "Шеффилд Юнайтед" Анел Ахмедходжич отказался выступать за свою сборную Боснии и Герцеговины. Причиной стало разногласие с отцом и травля фанатов после того, как игрок в очередной раз не приехал в состав национальной команды.

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25-летний чемпион Швеции (2020) в составе "Мальме" в очередной раз отсутствовал на играх Лиги наций, сославшись на травму. Федерация футбола Боснии настаивала на дополнительном медосмотре, но Анел отказался от обследования.

В соцсетях болельщики обвинили во всем молодую жену Марьяну, из-за которой Ахмедходжич систематически пропускает игры сборной. К ним присоединился и отец Анела, подтвердив, что сын перестал прислушиваться к его мнению.

В ответ на нападки в интернете, Ахмедович посорился с отцом и завершил международную карьеру.

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