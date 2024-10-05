Мобилизованный журналист поделился информацией, что происходит в ВСУ с теми, кого словил ТЦК, и кого не стали слушать на ВВК

Известный украинский спортивный журналист Андрей Сенькив, который в середине июня был мобилизован в Вооруженные силы Украины, в социальной сети Х (бывший Twitter) выложил скрин поста своего начальника медицинской службы Максима Логаша о состоянии здоровья новобранцев, которых мобилизовали территориальные центры комплектации. У себя в Facebook Логаш пишет об ужасной системе военно-врачебной комиссии (ВВК), которая не отсеивает по-настоящему больных людей.

Видео дня

По признанию начмеда его уже совсем заспамили ТЦК и учебные центры "пригодными" бойцами, которых он сразу с посадки должен лечить, отправлять в госпитале и на пересмотр ВВК. При этом каждый такой новобранец рассказывает, что он "говорил, показывал: игнорировали или говорили - там полечат".

"В результате порой приходят с такими диагнозами, что на голову не налезают. И за каждым – решение конкретного лица из ВЛК, руководителя ТЦК и учебного центра. И я уверен, что не уважаемые мной дамы (господа) врачи, которые подписывали медицинские выводы, господа руководители ТЦК, которые утверждали направление их дальше в пехоту - все имеют дома вышиванки, может даже иконы дома, может булаву гетманскую в кабинете, портрет Бандеры или Грушевского, уверен и пасху святят", – отметил Логаш.

Максим не сомневаются, что эти люди по факту являются "украинскими гнидами", о которых Симон Петлюра писал еще сто лет назад и у которых на бумаге все ок.

"Не устраивает только маленький процент людей – подразделения на нуле. Но кому они интересны? Вот только сейчас вышел с осмотра новоприбывший "пригодный" боец с компрессией дурального мешка, межпозвонковых отверстий и компрессией нервных корешков в шейном и поясничном отделах (для тех кто в теме)", – подытожил Логаш.

Ранее Сенькив рассказал историю, как его хотели наказать за правду про прохождения базовой военной подготовки (БВЗП). Несмотря на все документы, по которым Сенькив ограниченно пригоден, после БВЗП его все равно отправили учиться командовать механизированным взводом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!