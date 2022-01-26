Милевский возвращается на поле: форвард сыграет за сборную Украины по мини-футболу

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Артем Милевский вновь выйдет на поле. 37-летний уроженец Минска собрался играть за нашу сборную по мини-футболу и даже планирует выступить на чемпионате Европы 2022 года, который пройдет в словацком Кошице.

Федерация мини-футбола Украины на своей странице в Instagram сообщила, что неординарный спортсмен будет ее амбассадором. В июне Милевский должен появиться на Евро в официальном матче. Интересно, что поклонникам Артема предлагают сыграть с ним рядом. Правда, пока неясно, как пройдет отбор в партнеры к звезде.

Сам Миля также заявил, что "можно уйти из футбола, но футбол из тебя не уйдет никогда".

"Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться "в стеночку" или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь все это я попробую показать за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу, который пройдет в июне на полях Кошице", – удивил Артем.

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Напомним, Милевский в 2021 году объявил о завершении карьеры, отыграв весеннюю часть сезона за закарпатский "Минай". В последние месяцы ведет собственный YouTube-канал.

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