Милевский высказался о своей работе в киевском "Динамо", упомянув Суркиса

Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский признался, что горит желанием работать в "Динамо". В общении с Андреем Ворониным на Youtube-канале "Миля", 36-летний Артем считает, что надо быть готовым к такому повороту в карьере.

Милевский не скрывал радости, что теперь может спокойно позвонить президенту Игорю Суркису и спокойно с ним пообщаться.

"Можем поговорить и без мата, как раньше. Мне это очень нравится. Придет время, когда я приду к тому, что буду работать в столичном клубе. Думаю, мы вместе с Игорем Михайловичем решим, чем я могу помочь "Динамо". Надо просто вдвоем решить, чем я могу помочь. Не просто так сидеть там", – заявил бывший футболист.

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В тоже время Милевский заявил, что не собирается получать тренерскую лицензию.

"Я пока не хочу. Могу пока там просто галстук надеть, пиджачок", – шутливо подытожил Артем.

Напомним, Милевский выступал в футболке столичного клуба с 2002 по 2013 год. Всего провел 253 матча, в которых забил 83 гола и отдал 54 результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Артем Милевский признался, что вступил в жесткий конфликт с президентом клуба Игорем Суркисом перед своим уходом из команды.

Нападающий хотел попробовать свои силы в чемпионате Италии, а когда получил отказ, послал босса "бело-синих" на три буквы.

23 сентября Милевский объявил о завершении футбольной карьеры. Последним клубом игрока стал "Минай".

До этого он выступал за киевское "Динамо", турецкий "Трабзонспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно", брестское "Динамо", венгерскую "Кишварду". В его активе 50 матчей и 8 голов в составе сборной Украины.