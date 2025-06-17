Милевский показал, чем занимался во время ночного обстрела Киева. Видео

Бывший футболист киевского "Динамо" и Артем Милевский опубликовал в Instagram видео, снятое в Киеве в ночь на 17 июня, на котором слышны звуки сбития дронов-"шахедов". Экс-форвард сборной Украины, который играет в медиафутбольной команде IGNIS с иронией отметил: "Всем привет, сделал педикюр, РФ как всегда — нах*й".

Видео дня

Также Милевский показал, что покрасил ногти на ногах чёрным лаком. Это не связано с модой — такая практика распространена среди спортсменов, включая бойцов ММА и бокса, например, Майка Тайсона.

Лак наносится с лечебной и защитной целью, чтобы укрепить ногти, которые постоянно подвергаются нагрузке в обуви и спортивных носках.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев "Шахедами", а затем и ракетами, убив 14 человек, более ста мирных жителей пострадали. Последствия зафиксированы в более чем двадцати локациях в восьми районах города, в частности, в Соломенском обвалился целый подъезд дома, под завалами искали жильцов.

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