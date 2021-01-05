Миколенко рассказал про "ужас" на тренировке Луческу в "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко рассказал об одном случае, который произошел в период первых тренировок в киевском клубе под руководством Луческу.

По словам игрока сборной Украины, румынский тренер не давал футболистам спуска, устроив им очень тяжелое занятие после выходного.

"Был один момент. Луческу дал выходной, а потом такую тренировку закатил добротную, что я сказал его помощнику: "Лучше б вчера была тренировка после игры и сегодня, а то, получается, что в одну тренировку две засунули". Так тяжело было, ужас", – признался Миколенко в интервью Youtube-канала "ОТДУШИВДУШУ".

Ранее Миколенко рассказал, что первые две недели после прихода в клуб Мирчи Луческу футболисты старались отпахивать по максимуму, чтобы зарекомендовать себя исключительно с положительной стороны.

В одном из предыдущих интервью Виталий отметил, что с приходом Мирчи Луческу, игроки начали наслаждаться тренировками.

Защитник считает, что сейчас в "Динамо" идеальная рабочая атмосфера.

До этого Виталий поведал о самых мудрых словах Луческу. Румын напомнил игрокам о том, что им ни в коем случае нельзя расслабляться, несмотря на лидерство в УПЛ.