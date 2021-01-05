Миколенко розповів про "жах" на тренуванні Луческу в "Динамо"

Захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко розповів про один випадок, який стався в період перших тренувань у київському клубі під керівництвом Луческу.

За словами гравця збірної України, румунський тренер не давав футболістам спуску, влаштувавши їм дуже важке заняття після вихідного.

"Був один момент. Луческу дав вихідний, а потім таке тренування закотив добротне, що я сказав його помічникові: "Краще б вчора було тренування після гри і сьогодні, а то, виходить, що в одне тренування дві засунули". Так важко було, жах", – зізнався Миколенко в інтерв'ю Youtube-каналу "ОТДУШІВДУШУ".

Раніше Миколенко розповів, що перші два тижні після приходу в клуб Мірчі Луческу футболісти намагалися вiдпрацьовувати по максимуму, щоб зарекомендувати себе виключно з позитивного боку.

В одному з попередніх інтерв'ю Віталій зазначив, що з приходом Мірчі Луческу, гравці почали насолоджуватися тренуваннями.

Захисник вважає, що зараз в "Динамо" ідеальна робоча атмосфера.

До цього Віталій повідав про наймудрішi слова Луческу. Румун нагадав гравцям про те, що їм ні в якому разі не можна розслаблятися, незважаючи на лідерство в УПЛ.