Месси забил самый быстрый гол в карьере. Видео
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметился сверхскоростным голом в товарищеском матче против Австралии. Звездный нападающий распечатал ворота Мэтью Райана уже через 1 минуту и 19 секунд после стартового свистка.
До этого самым быстрым голом Месси был мяч в Лиге чемипонов-2018. Форварду "Барселоны" хватило 2 минут и 7 секунд, чтобы открыть счет в поединке против "Челси".
Матч Аргентина–Австралия завершился со счетом 2:0. На 68-й минуте окончательную точку поставил Песселья.
По ходу игры Месси демонстрировал потрясающий дриблинг, легко обыгрывая полкоманды соперника.
Отметим, что прибытие Месси в Китай, где проходил матч с австралийцами, ознаменовался скандалом. Лео задержали на таможне из-за ситуации с Тайванем.
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