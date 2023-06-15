Месси забил самый быстрый гол в карьере. Видео

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметился сверхскоростным голом в товарищеском матче против Австралии. Звездный нападающий распечатал ворота Мэтью Райана уже через 1 минуту и 19 секунд после стартового свистка.

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До этого самым быстрым голом Месси был мяч в Лиге чемипонов-2018. Форварду "Барселоны" хватило 2 минут и 7 секунд, чтобы открыть счет в поединке против "Челси".

Матч Аргентина–Австралия завершился со счетом 2:0. На 68-й минуте окончательную точку поставил Песселья.

По ходу игры Месси демонстрировал потрясающий дриблинг, легко обыгрывая полкоманды соперника.

Отметим, что прибытие Месси в Китай, где проходил матч с австралийцами, ознаменовался скандалом. Лео задержали на таможне из-за ситуации с Тайванем.

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