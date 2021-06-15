Месси забил гол потрясающим ударом со штрафного и обошел Криштиану Роналду. Видео

Звезда сборной Аргентины Лионель Месси отличился очередным голом за национальную команду в матче первого тура Кубка Америки против Чили (1:1). Он обошел своего извечного конкурента из Португалии Криштиану Роналду по количеству мячей, забитых со штрафных.

Как сообщает издание Marca, теперь на счету нападающего "Барселоны" 57 точных ударов после стандартных положений, что на один больше, чем у форварда "Ювентуса". У аргентинца 50 голов за клуб и 7 – за сборную. В активе Криштиану 13 таких забитых мячей в составе "Манчестер Юнайтед", 32 – за "Реал", 1 – за "Ювентус" и 10 за сборную.

Отмечается, что в 2017 году Роналду значительно опережал Месси по этому показателю. Тогда у него было 49 точных ударов со штрафных, а у аргентинца – 31.

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Его сборная вышла вперед на 33-й минуте встречи после того, как Лионель нанес неотразимый удар в правый верхний угол (на видео, начиная с 2:20) . Чилийцы отыгрались на 57-й, когда Артуро Видаль не сумел реализовать пенальти, но его подстраховал Эдуардо Варгас и добил "круглого" в сетку, установив окончательный счет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Месси отличился шедевральным "радиоуправляемым" голом в плей-офф Лиги чемпионов.