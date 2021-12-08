Месси побил 'вечный' рекорд Пеле: результаты Лиги чемпионов 7 декабря

В Лиге чемпионов во вторник, 7 декабря, состоялись очередные 8 матчей. Последние поединки сезона прошли в группах А, B, C и D.

Главным событием дня для украинских болельщиков стал матч "Шахтера" против молдавского "Шерифа". Подопечные Де Дзерби забили первыми и уверенно вели игру, не реализовав множество моментов. За на 85-й минуте итальянский тренер поменял Пятова на Шевченко и на 93-й минуте, за несколько секунд до свистка молодой голкипер пропустил гол.

Среди других событий стоит отметить феноменальную игру Лионеля Месси. Аргентинский нападающий французского ПСЖ, сделав дубль в игре против "Брюгге", побил рекорд Пеле по голам за всю карьеру. Достижение легендарного бразильца держалось не один десяток лет, за что получило название "вечного".

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На счету 34-летнего Лео теперь 758 забитых мячей.

Все результаты Лиги чемпионов 7 декабря:

ПСЖ Франция – "Брюгге" Бельгия 4:1 (3:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 2 Мбаппе, 2:0 – 7 Мбаппе, 3:0 – 38 Месси, 3:1 – 68 Ритс, 4:1 – 76, пенальти Месси.

ПСЖ – Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Диалло, Мендеш (Керер, 50), Вейналдум, Гуйе (Паредес, 71), Верратти (Эбимбе, 84), Ди Мария (Эррера, 71), Месси, Мбаппе (Икарди, 83).

Брюгге – Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Рикка, Ритс (Вормер, 69), Ванакен, Баланта (Мбамба, 69), Сандра (ван дер Бремпт, 57), де Кетеларе, Ланг.

Предупреждения: Керер (55), Ланг (61), Мбаппе (70).

"РБ Лейпциг" Германия – "Манчестер Сити" Англия 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 24 Собослаи, 2:0 – 71 Андре Силва, 2:1 – 76 Марез.

РБ Лейпциг – Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 80), Клостерманн (Симакан, 46), Гвардиол, Анхелиньо, Кампль, Форсберг (Бробби, 79), Лаймер (Адамс, 63), Нкунку, Собослаи, Андре Силва (Мориба, 86).

Манчестер Сити – Стеффен, Уокер, Стоунз, Аке (Рубен Диаш, 87), Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Палмер, 87), Грилиш, Фоден (Стерлинг, 46), Марез.

Предупреждения: Кампль (14), де Брюйне (30), Стоунз (81), Адамс (90).

Удаление: Уокер (82).

"Боруссия Д" Германия – "Бешикташ" Турция 5:0 (2:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 29 Мален, 2:0 – 45, пенальти Ройс, 3:0 – 53 Ройс, 4:0 – 68 Холанд, 5:0 – 81 Холанд.

Боруссия Д – Кобель, Менье (Рейньер, 46), Хуммельс, Загаду (Понграчич, 73), Шульц, Витцель, Дауд, Беллингем (Геррейру, 73), Вольф (Пасслак, 62), Ройс (Холанд, 63), Мален.

Бешикташ – Дестаноглу, Велинтон, Монтеро, Мераш, Топал, Соуза (Хатчинсон, 82), Боздоган (Учан, 76), Уйсал, Батшуайи, Караман (Розье, 46), Ларин (Геззаль, 69).

Предупреждения: Монтеро (31), Ларин (39), Соуза (44).

Удаление: Велинтон (43).

"Аякс" Нидерланды – "Спортинг" Португалия 4:2 (2:1, 2:1)

Голы: 1:0 – 8, пенальти Аллер, 1:1 – 22 Нуну Сантуш, 2:1 – 42 Антони, 3:1 – 58 Нерес, 4:1 – 62 Бергейс, 4:2 – 78 Табата.

Аякс – Пасвеер, Мазрауи (Тимбер, 77), Схюрс (Ренсх, 60), Мартинес, Блинд (Тальяфико, 46), Альварес (Тайлор, 72), Гравенберх, Бергейс, Аллер, Нерес (Классен, 60), Антони.

Спортинг – Жоау Виржиния, Эштевеш (Назинью, 73), Нету, Матеус Рейс, Инасиу, Эшгайю, Нуну Сантуш (Паулинью, 60), Даниэл Браганса (Эссугу, 81), Угарте (Сарабия, 73), Табата, Тиагу Томаш (Педру Гонсалвеш, 60).

Предупреждения: Даниэл Браганса (7), Табата (35), Схюрс (44), Альварес (54).

"Реал Мадрид" Испания – "Интер" Италия 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 17 Кроос, 2:0 – 79 Асенсио.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос (Вальверде, 78), Каземиро (Камавинга, 71), Йович (Мариано Диас, 78), Винисиус Жуниор (Азар, 81), Родриго (Асенсио, 78).

Интер – Ханданович, Думфрис (Димарко, 46), Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович (Видаль, 60), Чалханоглу (Весино, 60), Барелла, Джеко (Санчес, 60), Мартинес (Гальярдини, 66).

Предупреждения: Д`Амброзио (54), Милитао (64), Бастони (74).

Удаление: Барелла (64).

"Шахтер" Украина – "Шериф" Молдова 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 42 Фернандо Педро, 1:1 – 90 Николов.

Шахтер – Пятов (Шевченко, 86), Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко (Исмаили, 67), Марлос, Соломон, Маркос Антонио, Судаков (Тете, 46), Бондаренко (Майкон, 67), Фернандо Педро (Мудрик, 46).

Шериф – Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 46), Тилль, Бруно, Аддо, Траоре, Янсане.

Предупреждения: Фернандо Педро (10), Аддо (18), Мудрик (78), Дуланто (83).

Удаление: Барелла (64).

"Милан" Италия – "Ливерпуль" Англия 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 1:0 – 29 Томори, 1:1 – 36 Салах, 1:2 – 55 Ориги.

Милан – Меньян, Калулу (Флоренци, 65), Романьоли, Томори, Эрнандес, Крунич (Бакайоко, 83), Кессиэ, Тонали (Салемакерс, 59), Ибрагимович, Браим Диас (Беннасер, 59), Жуниор Мессиас.

Ливерпуль – Алиссон, Уильямс (Брэдли, 90), Конате, Филлипс, Цимикас, Окслейд-Чемберлен, Мортон, Салах (Кейта, 64), Минамино (Уолтмен, 90), Мане (Гомес, 65), Ориги (Фабиньо, 80).

"Порту" Португалия – "Атлетико" Испания 1:3 (0:0, 1:3)

Голы: 0:1 – 56 Гризманн, 0:2 – 90 Корреа, 0:3 – 90 де Пауль, 1:3 – 90, пенальти Сержиу Оливейра.

Порту – Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси (Венделл, 63), Отавио (Фабиу Виейра, 82), Груйич (Корона, 81), Витинья, Жоау Мариу (Сержиу Оливейра, 81), Тареми (Тони Мартинес, 82), Эванилсон, Диас.

Атлетико – Облак, Врсалько, Кондогбиа, Эрмосо, Льоренте, Карраско, Коке, де Пауль, Лемар (Корреа, 66), Суарес (Матеус Кунья, 13; Лоди, 83), Гризманн.

Предупреждения: Тареми (32), Корреа (67), Отавио (67), Пепе (69).

Удаления: Карраско (67), Венделл (70), Марчесин (75).

Напомним, что в среду, 8 декабря, свой поединок в ЛЧ проведет и киевское "Динамо".