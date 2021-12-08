Месси побил "вечный" рекорд Пеле: результаты Лиги чемпионов 7 декабря

Максим Иншаков
Футбол
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Месси побил 'вечный' рекорд Пеле: результаты Лиги чемпионов 7 декабря

В Лиге чемпионов во вторник, 7 декабря, состоялись очередные 8 матчей. Последние поединки сезона прошли в группах А, B, C и D.

Главным событием дня для украинских болельщиков стал матч "Шахтера" против молдавского "Шерифа". Подопечные Де Дзерби забили первыми и уверенно вели игру, не реализовав множество моментов. За на 85-й минуте итальянский тренер поменял Пятова на Шевченко и на 93-й минуте, за несколько секунд до свистка молодой голкипер пропустил гол.

Среди других событий стоит отметить феноменальную игру Лионеля Месси. Аргентинский нападающий французского ПСЖ, сделав дубль в игре против "Брюгге", побил рекорд Пеле по голам за всю карьеру. Достижение легендарного бразильца держалось не один десяток лет, за что получило название "вечного".

Видео дня
Леонель Месси побил достижение Пеле

На счету 34-летнего Лео теперь 758 забитых мячей.

Все результаты Лиги чемпионов 7 декабря:

ПСЖ Франция – "Брюгге" Бельгия 4:1 (3:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 2 Мбаппе, 2:0 – 7 Мбаппе, 3:0 – 38 Месси, 3:1 – 68 Ритс, 4:1 – 76, пенальти Месси.

ПСЖ – Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Диалло, Мендеш (Керер, 50), Вейналдум, Гуйе (Паредес, 71), Верратти (Эбимбе, 84), Ди Мария (Эррера, 71), Месси, Мбаппе (Икарди, 83).

Брюгге – Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Рикка, Ритс (Вормер, 69), Ванакен, Баланта (Мбамба, 69), Сандра (ван дер Бремпт, 57), де Кетеларе, Ланг.

Предупреждения: Керер (55), Ланг (61), Мбаппе (70).

"РБ Лейпциг" Германия – "Манчестер Сити" Англия 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 24 Собослаи, 2:0 – 71 Андре Силва, 2:1 – 76 Марез.

РБ Лейпциг – Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 80), Клостерманн (Симакан, 46), Гвардиол, Анхелиньо, Кампль, Форсберг (Бробби, 79), Лаймер (Адамс, 63), Нкунку, Собослаи, Андре Силва (Мориба, 86).

Манчестер Сити – Стеффен, Уокер, Стоунз, Аке (Рубен Диаш, 87), Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Палмер, 87), Грилиш, Фоден (Стерлинг, 46), Марез.

Предупреждения: Кампль (14), де Брюйне (30), Стоунз (81), Адамс (90).

Удаление: Уокер (82).

"Боруссия Д" Германия – "Бешикташ" Турция 5:0 (2:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 29 Мален, 2:0 – 45, пенальти Ройс, 3:0 – 53 Ройс, 4:0 – 68 Холанд, 5:0 – 81 Холанд.

Боруссия Д – Кобель, Менье (Рейньер, 46), Хуммельс, Загаду (Понграчич, 73), Шульц, Витцель, Дауд, Беллингем (Геррейру, 73), Вольф (Пасслак, 62), Ройс (Холанд, 63), Мален.

Бешикташ – Дестаноглу, Велинтон, Монтеро, Мераш, Топал, Соуза (Хатчинсон, 82), Боздоган (Учан, 76), Уйсал, Батшуайи, Караман (Розье, 46), Ларин (Геззаль, 69).

Предупреждения: Монтеро (31), Ларин (39), Соуза (44).

Удаление: Велинтон (43).

"Аякс" Нидерланды – "Спортинг" Португалия 4:2 (2:1, 2:1)

Голы: 1:0 – 8, пенальти Аллер, 1:1 – 22 Нуну Сантуш, 2:1 – 42 Антони, 3:1 – 58 Нерес, 4:1 – 62 Бергейс, 4:2 – 78 Табата.

Аякс – Пасвеер, Мазрауи (Тимбер, 77), Схюрс (Ренсх, 60), Мартинес, Блинд (Тальяфико, 46), Альварес (Тайлор, 72), Гравенберх, Бергейс, Аллер, Нерес (Классен, 60), Антони.

Спортинг – Жоау Виржиния, Эштевеш (Назинью, 73), Нету, Матеус Рейс, Инасиу, Эшгайю, Нуну Сантуш (Паулинью, 60), Даниэл Браганса (Эссугу, 81), Угарте (Сарабия, 73), Табата, Тиагу Томаш (Педру Гонсалвеш, 60).

Предупреждения: Даниэл Браганса (7), Табата (35), Схюрс (44), Альварес (54).

"Реал Мадрид" Испания – "Интер" Италия 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 17 Кроос, 2:0 – 79 Асенсио.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос (Вальверде, 78), Каземиро (Камавинга, 71), Йович (Мариано Диас, 78), Винисиус Жуниор (Азар, 81), Родриго (Асенсио, 78).

Интер – Ханданович, Думфрис (Димарко, 46), Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович (Видаль, 60), Чалханоглу (Весино, 60), Барелла, Джеко (Санчес, 60), Мартинес (Гальярдини, 66).

Предупреждения: Д`Амброзио (54), Милитао (64), Бастони (74).

Удаление: Барелла (64).

"Шахтер" Украина – "Шериф" Молдова 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 42 Фернандо Педро, 1:1 – 90 Николов.

Шахтер – Пятов (Шевченко, 86), Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко (Исмаили, 67), Марлос, Соломон, Маркос Антонио, Судаков (Тете, 46), Бондаренко (Майкон, 67), Фернандо Педро (Мудрик, 46).

Шериф – Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 46), Тилль, Бруно, Аддо, Траоре, Янсане.

Предупреждения: Фернандо Педро (10), Аддо (18), Мудрик (78), Дуланто (83).

Удаление: Барелла (64).

"Милан" Италия – "Ливерпуль" Англия 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 1:0 – 29 Томори, 1:1 – 36 Салах, 1:2 – 55 Ориги.

Милан – Меньян, Калулу (Флоренци, 65), Романьоли, Томори, Эрнандес, Крунич (Бакайоко, 83), Кессиэ, Тонали (Салемакерс, 59), Ибрагимович, Браим Диас (Беннасер, 59), Жуниор Мессиас.

Ливерпуль – Алиссон, Уильямс (Брэдли, 90), Конате, Филлипс, Цимикас, Окслейд-Чемберлен, Мортон, Салах (Кейта, 64), Минамино (Уолтмен, 90), Мане (Гомес, 65), Ориги (Фабиньо, 80).

"Порту" Португалия – "Атлетико" Испания 1:3 (0:0, 1:3)

Голы: 0:1 – 56 Гризманн, 0:2 – 90 Корреа, 0:3 – 90 де Пауль, 1:3 – 90, пенальти Сержиу Оливейра.

Порту – Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси (Венделл, 63), Отавио (Фабиу Виейра, 82), Груйич (Корона, 81), Витинья, Жоау Мариу (Сержиу Оливейра, 81), Тареми (Тони Мартинес, 82), Эванилсон, Диас.

Атлетико – Облак, Врсалько, Кондогбиа, Эрмосо, Льоренте, Карраско, Коке, де Пауль, Лемар (Корреа, 66), Суарес (Матеус Кунья, 13; Лоди, 83), Гризманн.

Предупреждения: Тареми (32), Корреа (67), Отавио (67), Пепе (69).

Удаления: Карраско (67), Венделл (70), Марчесин (75).

Напомним, что в среду, 8 декабря, свой поединок в ЛЧ проведет и киевское "Динамо".