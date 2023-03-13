''Меня возмущает'': Вернидуб раскритиковал ''Шахтер'' словами ''не надо ныть''

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб жестко раскритиковал руководство донецкого "Шахтера", которое пыталось перенести игру 17-го тура Премьер-лиги из Кривого Рога во Львов. Таким образом "горняки" намеревались упростить логистику перед ответным матче с "Фейеноордом" в 1/8 финала Лиги Европы.

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Комментируя поражение своей команды от "оранжево-черных" (0:3), Вернидуб обвинил соперников в том, что они не думают о других командах, пишет официальный сайт "Кривбасса". Наставник криворожцев отметил, что всем участникам турнира сейчас приходится непросто.

"Со стороны "Шахтера" было много нюансов… Они даже обнародовали свой график пребывания в Кривом Роге: когда едят, спят и ходят в туалет. Это, честно говоря, смешно. Им так тяжело… Ребята, тяжело там, где вас нет. Там, где наши украинские защитники делают все, чтобы мы могли заниматься своей любимой работой. Эти ребята каждый день смотрят в глаза смерти. Вот это тяжело. Думаю, каждый тренер УПЛ меня поддержит. А они не думают, как другим командам УПЛ тяжело? Трудно ездить по другим городам? Вот это меня возмущает. Мой посыл в ФК "Шахтер" – не надо ныть, потому что нам "очень легко", – сказал Вернидуб.

Напомним, донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Фейеноордом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:1), благодаря необычному голу Ярослава Ракицкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, клуб Премьер-лиги Украины "Кривбасс" вышел на матч с донецким "Шахтером" с надписью о российских оккупантах на футболках.