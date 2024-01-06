'Меня чуть не стошнило'. Украинская девушка-арбитр рассказала о случае с россиянами в Италии

Украинская девушка-арбитр София Причина, после того, как получила статус арбитра ФИФА, отправилась в Италию. Там 25-летняя львовянка посмотрела матч Серии А "Болонья" – "Дженоа", а по дороге на стадион столкнулась с российскими туристами.

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О ситуации в общественном транспорте София Руслановна написала у себя в Instagram.

"Рядом со мной сидит женщина и ее 30-летний сынок. В какой-то момент маманя достает 3-4 евро и дает 100-килограмовому сыночку со словами "попьешь капучинку в центре". Меня чуть не стошнило", – рассказала Причина.

После этого девушка сделала два вывода:

"Украинцы, общайтесь хотя бы за границей на украинском языке, чтобы вас можно было отличить от свиней. Мужчины, будьте самодостаточными, потому что такие ситуации вызывают лишь отвращение", – написала арбитр.

Как сообщал OBOZ.UA, София кроме того, что профессионал своего дела, является очень красивой девушкой. Недавно она поразила своей внешностью, спровоцировав восторженные комментарии в интернете.

В июне прошлого года снимки Причины в бикини вызвали "пожар" в социальных сетях.

В апреле 2023-го София Причина стала участницей скандала, когда в поединке Первой лиги на нее напал полузащитник "Полесья" Вадим Червак.

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