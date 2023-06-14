Известная украинская девушка-арбитр снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото

Украинская девушка-арбитр София Причина после окончания футбольного сезона отправилась в Италию. У себя в Instagram 25-летняя львовянка выложила снимки с пляжа, собрав массу восторженных отзывов от подписчиков.

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Юзеры не смогли сдержать эмоций, комментируя красоту украинки. Болельщики, привыкшие видеть Софию в черных футболке и шортах на футбольных полях, во всю восхищаются ее внешностью под фотографиями в соблазнительном купальнике.

Отметим, что Причина в свое время судила Европейские студенческие игры, которые проходили в Мадриде. Не раз состояла в судейских бригадах на матчах чемпионата Украины U-19 и U-21, а также неоднократно выполняла обязанности главного арбитра. Пользователи интернета тогда были поражены внешними данными красотки.

В апреле этого года София Причина стала участницей скандала, когда в поединке Первой лиги на нее напал полузащитник "Полесья" Вадим Червак.

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