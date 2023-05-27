Матч за чемпионство? Где смотреть 'Шахтер' – 'Днепр-1'. Расписание трансляций УПЛ

Донецкий "Шахтер" в воскресенье, 28 мая, встретится с "Днепром-1". Поединок 29-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге состоится на "Арене Львов". Начало в 15:00.

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Пряая трансляция встречи запланирована на канале Setanta Sports HD, который доступен на видеосервисе Megogo. Игру также можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports (стоимость месячной подписки – 109 грн.)

Этот поединок может стать решающим за чемпионский титул сезона 2022/2023. Перед матчем "горняки" с 69 очками лидируют в турнирной таблице. "Днепр-1" с отставанием в 5 баллов занимает вторую строчку.

В случае ничьи или победы "оранжево-черных" "Шахтер" досрочно оформит 14-е чемпионство в своей истории.

Главным арбитром назначена Екатерина Монузль. Также во Львове будет работать система VAR.

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