Где смотреть "Динамо" – "Олимпик": расписание трансляций чемпионата Украины

Киевское "Динамо" в матче 14-го тура чемпионата Украины сыграет дома с донецким "Олимпиком". Этот поединок станет для обеих команд первым официальным в 2021 году.

Матчк пройдет на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского в субботу, 13 февраля, в 17:00. В прямом эфире матч покажет телеканал 2+2, а также клубный YouTube-канал киевского "Динамо".

По результатам первого круга киевляне возглавляют турнирную таблицу чемпионата. В 13 матчах подопечные Луческу набрали 30 очков и на данный момент опережают ближайшего преследователя, донецкий "Шахтер", на один балл.

"Олимпик" в свою очередь занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 17 пунктов после 12 игр. Отметим, что во время зимней паузы донецкую команду покинул ее лидер и лучший бомбардир иранец Шахаб Захеди, который перешел в луганскую "Зарю".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" решило продать в польский клуб украинского защитника.