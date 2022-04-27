Матч с участием Зинченко вошел в историю Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, вошел в историю Лиги чемпионов. Одноклубник украинца Кевин де Брюйне в первой игре 1/2 финала против "Реала" забил на 94-й секунде, что стало самым быстрым голом этой стадии за все время проведение турнира.

#OJOALDATO - El gol de Kevin de Bruyne (a los 93 segundos) es el más tempranero jamás visto en un partido de semifinales de UEFA Champions League #UCL.



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На второй минуте Рияд Марез подхватил мяч, сместился с ним ближе к центру штрафной и выдал идеальный парашют на набегающего бельгийца. Тот прыгнул "рыбкой", головой отправив круглый снаряд четко в сетку.

Сам поединок завершился со счетом 4:3 в пользу "горожан". Ответная игра состоится 4 мая в Мадриде.

Александр Зинченко провел на поле все 90 минут, получив от авторитетного статистического портала Whoscored оценку 7,02. 25-летний защитник совершил 1 удар по воротам, сделал 2 ключевые передачи и совершил 107 касаний мяча. Точность передач составило 84,6%.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля Зинченко провел великолепный поединок 34-го тура в английской Премьер-лиге против "Вотфорда".

25-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом матче и уже на 4-й минуте стал автором голевой передачи. Это стало третьим ассистом для украинца в 20 сыгранных матчах текущего сезона.