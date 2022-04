Зинченко отдал "фантастическую передачу" в чемпионате Англии. Видео

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел великолепный поединок 34-го тура в английской Премьер-лиге против "Вотфорда". 25-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом матче и уже на 4-й минуте стал автором голевой передачи. Это стало третьим ассистом для украинца в 20 сыгранных матчах текущего сезона.

Получив навесной пас с фланга, Александр одним движением обработал мяч, а вторым сделал точный прострел на Габриэля Жезуса. Бразильский нападающий в касание отправил круглый снаряд точно в сетку.

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил украинцу за игру 7,7 балла, что стало третьей оценкой в команде. Больше у автора покера и ассиста Габриэла Жезуса 10 и Кевина Де Брейне – 8,6. Также 7,7 у Родри.

Александр за 90 минут проведенных на поле один раз вынес мяч, сделал один перехват и один удар заблокировал. В активе Зинченко также три отбора мяча. Игрок совершил 90 касаний мяча. Точность передач составила 86% (62 из 72) (86%).

После игры главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола восхитился действиями Саши.

"Результативные передачи Зинченко и Де Брейне были фантастическими, но Жезус должен был находиться в том месте", – сказал Гвардиола.

PEP 💬 We are so delighted with him and he helps us a lot to win the game. The assists from Oleks and Kev were fantastic but he has to be there.