Первый в истории футболу. Криштиану Роналду установил мировой рекорд в матче отбора Евро-2024

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду приняв участие в поединке квалификации чемпионата Европы-2024 против Лихтенштейна, вышел на первое место по сыгранным играм на уровне сборных. В активе 38-летнего нападающего 197 матчей в футболке национальной команды.

Видео дня

Форвард "Аль-Насра" обошел Бадера Аль-Мутву из Кувейта. Стоит отметить, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем достижения малазийца Сон Чин Анна (219 игр). Он провел 24 игры, однако они не учитываются официально.

В игре против Лихтенштейна Роналду отметился забитым мячом. Криштиану реализовал пенальти на 51-й минуте.

Уже через 12 минут нападавший забил во второй раз.

Это стало 119-м и 120-м голом за португальскую сборную, что является также обновлением мирового рекорда.

Более 100 голов за сборную, кроме Роналду, забил только бывший футболист сборной Ирана Али Даеи - 109.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!