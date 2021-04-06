Маркевич оценил шансы "Динамо" на победу в УПЛ

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич считает, что только чудо поможет "Шахтеру" обойти "Динамо" в гонке за победу в украинской Премьер-лиге.

В комментарии изданию zbirna.com экс-тренер нашей национальной команды отметил, что "горняки" могут стать чемпионами только в том случае, если подопечные Мирчи Луческу "бросят играть". Сейчас он оценивает вероятность триумфа киевлян в 70%.

"Сейчас интрига мертва. Не думаю, что "динамовцы" упустят свое в нынешнем чемпионате. Что может помочь "Шахтеру" в этой гонке? Разве что чудо. "Горняки" могут стать чемпионами, если "Динамо" бросит играть, но я в это не верю. Что-то поменяться может только в том случае, если киевляне начнут регулярно терять очки. Если в 21-м туре очки никто не потеряет, а потом "Шахтер" победит "Динамо", то отрыв будет составлять четыре балла, а это, по сути, две победы. Безусловно, в футболе всякое бывает, но я не верю, что в данном случае может случиться сенсация. Даю 70% на 30% в пользу "Динамо"", – поделился своим мнением Маркевич.

Напомним, что за шесть туров до окончания сезона в УПЛ киевляне опережают своих извечных соперников на семь очков. 17 апреля команды проведут очную встречу на НСК "Олимпийский".

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче первенства Украины "Шахтер" обыграл "Ворсклу" благодаря юбилейному дублю Жуниора Мораеса, а "Динамо" в самой концовке вырвало победу у "Александрии".