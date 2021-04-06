Маркевич оцінив шанси "Динамо" на перемогу в УПЛ

Глава Комітету збірних команд УАФ Мирон Маркевич вважає, що тільки диво допоможе "Шахтарю" обійти "Динамо" в гонці за перемогу в українській Прем'єр-лізі.

У коментарі виданню zbirna.com екстренер нашої національної команди зазначив, що "гірники" можуть стати чемпіонами тільки в тому випадку, якщо підопічні Мірчі Луческу "кинуть грати". Зараз він оцінює ймовірність тріумфу киян в 70%.

"Зараз інтрига мертва. Не думаю, що "динамівці" віддадуть своє в нинішньому чемпіонаті. Що може допомогти "Шахтарю" в цій гонці? Хіба що диво. "Гірники" можуть стати чемпіонами, якщо "Динамо" кине грати, але я в це не вірю. Щось змінитися може тільки в тому випадку, якщо кияни почнуть регулярно втрачати очки. Якщо в 21-му турі очки ніхто не втратить, а потім "Шахтар" переможе "Динамо", то відрив становитиме чотири бали, а це , по суті, дві перемоги. Безумовно, у футболі всяке буває, але я не вірю, що в даному випадку може статися сенсація. Даю 70% на 30% на користь "Динамо"", – поділився своєю думкою Маркевич.

Нагадаємо, що за шість турів до закінчення сезону в УПЛ кияни випереджають своїх одвічних суперників на сім очок. 17 квітня команди проведуть очну зустріч на НСК "Олімпійський".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому матчі першості України "Шахтар" обіграв "Ворсклу" завдяки ювілейному дублю Жуніора Мораеса, а "Динамо" в кінцівці вирвало перемогу в "Олександрії".