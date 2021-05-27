"Манчестер Юнайтед" затеял грандиозный обмен ради возвращения Криштиану Роналду – СМИ

"Манчестер Юнайтед" может попытаться вернуть в команду звездного нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Англичане якобы готовы предложить взамен своего полузащитника Поля Погба.

Как сообщает издание Tuttosport, португалец еще не определился со своим будущим, поэтому руководство туринского клуба находится в подвешенном состоянии. Они готовы отпустить пятикратного обладателя "Золотого мяча", если он примет решение покинуть команду.

Напомним, что контракт Роналду с "Ювентусом" действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне он стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А (29 голов (2 с пенальти) в 33 матчах) и помог туринцам добыть путевку в Лигу чемпионов. Стоимость Криштиану по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 50 миллионов евро.

Погба является воспитанником "Манчестер Юнайтед", но свои лучшие годы провел именно в "Ювентусе". В 2012 году он бесплатно переехал в Италию, а в 2016-м вернулся в МЮ за 105 миллионов евро. Сейчас его стоимость составляет 60 млн евро. На счету француза 26 поединков в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, 3 гола и 5 ассистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что туринцы могут заменить Роналду форвардом "Барселоны".