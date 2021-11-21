"Манчестер Юнайтед" принял окончательное решение о будущем Сульшера

Руководство "Манчестер Юнайтед" на экстренном совещании приняло решение уволить главного тренера Уле Гуннара Сульшера, сообщает The Times. Причиной стало неудовлетворительное выступление клуба. 20 ноября МЮ с разгромным счетом проиграл "Уотфорду" и занимает в турнирной таблице английской Премьер-лиге 7-е место.

По информации журналиста Фабрицио Романо, решение совета директоров одобрил совладелец "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глейзер. По данным источника, временно командой из Манчестера будут руководить технический директор Даррен Флетчер и тренер Майкл Кэррик.

Manchester United board decision to sack Ole Gunnar Solskjær has been also approved by Glazer. It’s over. 🔴 #MUFC



Official statement in place, mutual agreement reached to respect Ole and part ways.



Fletcher-Carrick now ready as interim solution if no instant solution is found. pic.twitter.com/oNMceD5xiE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2021

Увольнение Сульшера обойдется клубу в ошеломляющие 10 миллионов долларов после того, как норвежец подписал новый трехлетний контракт в июле.

Видео дня

После провального матча с "Уотфордом" болельщики безжалостно освистали Сульшера на поле, а тренер ответил им извиняющимся жестом рукой.

Бруно Фернандес бросился на защиту своего босса и яростно общался с фанатами, прежде чем его оттащили.

Официальная информация об отставке Сульшера появится в ближайшие часы. Сульшер провел на посту МЮ почти через три года с тех пор, как был уволен Жозе Моуринью.

Владельцы хотят заменить норвежца Зинедином Зиданом. Также ведутся переговоры с Бренданом Роджерсом, Эриком тен Хагом и Маурисио Почеттино.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа "Манчестер Юнайтед" подписал Криштиану Роналду. По информации СМИ, "красные дьяволы" заплатили за португальца 15 миллионов евро на протяжении следующих пяти лет.