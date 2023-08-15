newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

"Манчестер Сити" – "Севилья": где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
1,8 т.
'Манчестер Сити' – 'Севилья': где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА

Английский "Манчестер Сити" и испанская "Севилья" в среду, 16 августа, разыграют первый трофей нового евросезона – Суперкубок Европы. Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно сразятся за титул на стадионе "Георгиос Караискакис" в греческом городе Пирей.

Видео дня

Украинские любители футбола смогут наблюдать за противостоянием благодаря прямой трансляции на видеоплатформе Megogo. Здесь эфире из Пирея можно будет увидеть на канале "Megogo Футбол 1". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

"Манчестер Сити" – "Севилья": где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
"Манчестер Сити" – "Севилья": где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА

По традиции транслятор организовывает студию с участием экспертов и журналистов, которые поделятся своими ожиданиями от игры, а после финального свистка обсудят ее итоги.

Очевидным фаворитом дуэли считается английская команда Пепа Гвардиолы. Ставки на ее победу в основное время принимаются с коэффициентом 1,33. Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех испанцев достигают уровня 8,50.

"Манчестер Сити" – "Севилья": где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
"Манчестер Сити" – "Севилья": где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА

Команды четырежды встречались друг с другом. Все матчи состоялись в Лиге чемпионов и завершились победой "Сити" с общим счетом 12:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, выступление украинских команд в новом сезоне еврокубков, где они пока добыли только одну победу в шести матчах, назвали позором и полным дном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!