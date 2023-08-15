'Манчестер Сити' – 'Севилья': где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА

Английский "Манчестер Сити" и испанская "Севилья" в среду, 16 августа, разыграют первый трофей нового евросезона – Суперкубок Европы. Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно сразятся за титул на стадионе "Георгиос Караискакис" в греческом городе Пирей.

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Украинские любители футбола смогут наблюдать за противостоянием благодаря прямой трансляции на видеоплатформе Megogo. Здесь эфире из Пирея можно будет увидеть на канале "Megogo Футбол 1". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

По традиции транслятор организовывает студию с участием экспертов и журналистов, которые поделятся своими ожиданиями от игры, а после финального свистка обсудят ее итоги.

Очевидным фаворитом дуэли считается английская команда Пепа Гвардиолы. Ставки на ее победу в основное время принимаются с коэффициентом 1,33. Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех испанцев достигают уровня 8,50.

Команды четырежды встречались друг с другом. Все матчи состоялись в Лиге чемпионов и завершились победой "Сити" с общим счетом 12:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, выступление украинских команд в новом сезоне еврокубков, где они пока добыли только одну победу в шести матчах, назвали позором и полным дном.

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