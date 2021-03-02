"Манчестер Сити" нашел замену Зинченко в клубе Малиновского – СМИ

"Манчестер Сити" хочет оформить трансфер левого защитника "Аталанты" Робина Госенса в качестве замены украинцу Александру Зинченко.

Как сообщает издание TuttoMercatoWeb, тренер команды Пеп Гвардиола попытается подписать немецкого футболиста в летнее трансферное окно. Несмотря на то, что наш соотечественник в последнее время завоевал место в стартовом составе, "горожане" готовы выслушать предложения по Зинченко.

Контракт Госенса с клубом, за который выступает другой украинец Руслан Малиновский, действует до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне немец провел 20 матчей в итальянской Серии А, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Что касается Зинченко, то наш соотечественник редко появлялся на поле на старте английской Премьер-лиги 2020/21, но ближе к середине чемпионата начал регулярно появляться в "основе". На его счету 12 матчей в АПЛ, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гвардиола отметил "потрясающий" прогресс Зинченко.