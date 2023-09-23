Малиновскому позволили сыграть лишь 8 минут в чемпионате Италии. Видео

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский сыграл лишь 8 минут в гостевом матче 5-го тура чемпионата Италии против "Лечче". 30-летний лидер сборной Украины по футболу вышел на замену на 89-й минуте.

За свои действия, которые он успел совершить на поле, Руслан от авторитетного статистического портала Sofascore получил оценку 6.7, что является средним показателем в этой игре.

Малиновский успел сделать 6 касаний мяча, неточно выполнив один навес и отдав две передачи, точными из которых оказалась лишь одна. Также украинец смог пробить в сторону ворот, один раз удачно показать дриблинг и совершить 3 потери.

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Матч завершился минимальным поражением "Дженоа".

Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино, комментируя результат игры и действия украинца, признался, что он только вводит Малиновского в состав и "ищет правильную позицию в командном балансе".

Напомним, что Малиновский перешел в "Дженоа" 19 августа. Хавбек продолжит карьеру в Италии на правах аренды с правом выкупа.

Отметим, что в минувшем сезоне украинец сыграл за "Марсель" 23 матча во всех турнирах и забил два мяча. Один из них – в ворота чемпиона ПСЖ.

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