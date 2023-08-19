Лунин пропустил уже на 3-й минуте в своем "последнем" матче за "Реал". Видео
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин неудачно начал матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу против "Альмерии". 24-летний игрок сборной Украины пропустил гол уже на 3-й минуте.
Лукас Робертоне прорвался по флангу и сделал прострел в штрафную, где Серхио Аррибас отправил мяч впритирку к штанге.
Для Лунина это стало 20-м пропущенным голом в 19 поединках за королевскую команду.
Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как травму получил бельгийский голкипер "сливочных" Тибо Куртуа, "Реал" купил нового голкипера Кепу Арриссбалагу.
Пока испанец вливается в колектив, в ворота поставили Лунина, однако украинец не будет первым голкипером. Его матч с "Альмерией" вполне может стать последним в обозримом будущем.
Отметим, что украинский вратарь провел отличный матч с "Атлетиком" из Бильбао, в котором мадридская команда добыла выездную победу.
Позже в сети появилось видео, на котором видно, как Андрей Лунин спорит с тренером вратарей "Реала" во время тренировки.
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