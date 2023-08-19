Лунин пропустил уже на 3-й минуте в своем 'последнем' матче за 'Реал'. Видео

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин неудачно начал матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу против "Альмерии". 24-летний игрок сборной Украины пропустил гол уже на 3-й минуте.

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Лукас Робертоне прорвался по флангу и сделал прострел в штрафную, где Серхио Аррибас отправил мяч впритирку к штанге.

Для Лунина это стало 20-м пропущенным голом в 19 поединках за королевскую команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как травму получил бельгийский голкипер "сливочных" Тибо Куртуа, "Реал" купил нового голкипера Кепу Арриссбалагу.

Пока испанец вливается в колектив, в ворота поставили Лунина, однако украинец не будет первым голкипером. Его матч с "Альмерией" вполне может стать последним в обозримом будущем.

Отметим, что украинский вратарь провел отличный матч с "Атлетиком" из Бильбао, в котором мадридская команда добыла выездную победу.

Позже в сети появилось видео, на котором видно, как Андрей Лунин спорит с тренером вратарей "Реала" во время тренировки.

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