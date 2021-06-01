"Реал" вернул легендарного итальянца на пост главного тренера

"Реал" объявил о возвращении на пост главного тренера легендарного Карло Анчелотти. Итальянец уже работал с командой в 2013-2015 годах.

Как сообщается на официальном сайте мадридцев, контракт со специалистом подписан на три сезона. Ради перехода в "Реал" Анчелотти подал в отставку из английского "Эвертона", с которым работал с декабря 2019 года.

Напомним, что в 2014 году под руководством итальянца мадридский клуб завоевал десятый в своей истории титул Лиги чемпионов, обыграв "Атлетико" в финале со счетом 4:1. Также с командой Карло выигрывал Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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Между уходом из "Реала" в 2015-м и возвращением в Мадрид Анчелотти успел поработать с "Баварией", "Наполи" и "Эвертоном". Отметим, что легендарный итальянец побеждал во всех сильнейших европейских чемпионатах (Англии, Германии, Италии и Франции), кроме испанского. На его счету также три титула Лиги чемпионов (1 с "Реалом" и 2 с "Миланом").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пост тренера мадридцев покинул Зинедин Зидан. Француз принял самостоятельное решение уйти из клуба.